  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yemen hükümeti Riyad'da anayasa yemini etti
Aktüel

Yemen hükümeti Riyad'da anayasa yemini etti

Yeniakit Publisher
2020-12-26 16:08:44 -
Yemen hükümeti Riyad'da anayasa yemini etti

RİYAD (AA) - Yemen hükümeti, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin huzurunda yemin etti.

Yemen hükümetinden bir kaynağın AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Muin Abdulmelik ve hükümet üyelerinin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikamet eden Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin önünde anayasa yemini ettiğini belirtti.

Yeni hükümette Yerel Yönetim Bakanı Hüseyin Abdurrahman el-Ağberi anayasa yemininin Yemen'in geçici başkenti Aden'de yapılması konusunda ısrarcı olduğunu ve Riyad'taki yemin törenine katılmadığını kaydeden kaynak, Abdurrahman'ın yeminini ne şekilde yerine getireceği konusunda ise bilgi vermedi.

Cumhurbaşkanı Hadi ile pek çok hükümet yetkilisi, ülkeyi, koalisyon güçlerinin Husilere karşı operasyon başlattığı 2015 yılından bu yana Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan yönetiyor.

Yemen Cumhurbaşkanlığının 18 Aralık'ta yayımladığı kararda, Başbakan Muin Abdulmelik başkanlığında 24 bakandan oluşan ve bakanlıkların kuzey ile güney illeri arasında eşit sayıda paylaştırıldığı yeni hükümetin kurulduğu bildirilmişti.

Kararda ayrıca, yeni hükümetin, Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) ve meşru hükümet arasında 5 Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması çerçevesinde oluşturulduğu ifade edilmişti.

Yayımlanan bakanlık listesinde de güney illeri için ayrılan 12 bakanlıktan 5'inin GGK'ye verildiği görülmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li Hristiyan genç gerçeği anladı! Erdoğan itirafı ile lince uğradı
Gündem

CHP'li Hristiyan genç gerçeği anladı! Erdoğan itirafı ile lince uğradı

Hristiyan dinine mensup Burak Bayırlı adlı genç, gerçekleri görüp CHP'yi eleştirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesini övün..
Orta Avrupa ülkesi yerli imkanlarla geliştirdi: PILICA'yı teslim aldılar
Dünya

Orta Avrupa ülkesi yerli imkanlarla geliştirdi: PILICA'yı teslim aldılar

PILICA uçaksavar füzesi ve topçu sisteminin ilk bataryasının Polonya Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiği bildirildi.

Sipariş verdiler! Kore Ordusu için üretecekler
Dünya

Sipariş verdiler! Kore Ordusu için üretecekler

Güney Kore merkezli Hyundai Rotem firmasının, Kore Cumhuriyeti Ordusu'nda (RoKA) hizmet vermek üzere üçüncü parti K2 Black Panther ana muhar..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay