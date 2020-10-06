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Aktüel Yemen hükümeti BM'den "çocuk savaşçılar" nedeniyle Husilerin cezalandırılmasını istedi
Aktüel

Yemen hükümeti BM'den "çocuk savaşçılar" nedeniyle Husilerin cezalandırılmasını istedi

Yeniakit Publisher
2020-10-06 23:41:51 -
Yemen hükümeti BM'den "çocuk savaşçılar" nedeniyle Husilerin cezalandırılmasını istedi

ADEN (AA) - Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletlerden (BM), çocukları savaşta kullandığı gerekçesiyle İran destekli Husilerin cezalandırılmasını istedi.

Yemen resmi ajansı SANA'nın haberine göre, Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami ile BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba video konferansta bir araya geldi.

Hadrami, görüşmede Husileri, "savaşta binlerce çocuğu sistematik olarak saflarına dahil etmek, çocukluklarını ve geleceklerini çalmak, onları Yemenliler aleyhinde yürütülen savaşlarında yakıt olarak kullanmakla" suçladı.

Yemenli Bakan ayrıca BM Çocuklara Yardım Fonuna (UNICEF) bağlı çocukları koruma bölge ekibiyle iş birliği içinde çocukların savaş saflarına dahil edilmesinin engellenmesi için çizilecek yol haritasının tamamlanmasını talep etti.

Yemen ile UNICEF, 2018'in sonlarında, ülkedeki çocukları korumak ve savaş saflarına dahil edilmesini önlemek için bir yol haritası anlaşması imzalamıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, haziranda hazırlanan raporda, dünyada en fazla çocuk ölümünün Afganistan'da kaydedildiğini, bu ülkeyi Suriye ve Yemen'in izlediğini aktarmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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