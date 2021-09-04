Yemen hükümeti açıkladı: BAE’nin ele geçirdiği liman krize neden oldu

Yemen'in Balhaf Limanı, Yemen hükümetiyle Birleşik Arap Emirlikleri arasında önemli bir anlaşmazlık konusu oldu.

2014'te Husilerin Yemen'in başkenti Sana'yı ele geçirmesi üzerine Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Yemen hükümeti safında savaşa dahil olmuşlardı.

BAE'nin ayrılıkçılara desteği

Fakat ilerleyen yıllarda Birleşik Arap Emirlikleri Suudi-Yemen hükümeti ittifakından ayrılarak Yemen hükümetine karşı Güney Yemen'deki ayrılıkçıları desteklemeye başladı. Bu da Yemen Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında büyük bir krize yol açtı.

Balhaf Limanı, savaş öncesinde Yemen için önemli bir gelir kaynağıydı. Fakat Balhaf Limanı 2015'ten bu yana Birleşik Arap Emirlikleri tarafından askeri amaçlarla kullanılıyor.

Balhaf Limanı

Yemen hükümeti Balhaf Limanı çevresinde yaşayan halk, limanın yeniden Yemen Hükümeti'ne devredilmesini istiyor. Fakat Birleşik Arap Emirlikleri bu talebi kabul etmiyor.

Bölgenin valisi Muhammed Salih bin Adyu, bu bölgede Husi tehdidinin olmadığını belirterek 2015'ten bu yana liman ticaretinden mahrum kalan bölge halkının büyük ekonomik sıkıntılar çektiğini, Birleşik Arap Emirlikleri'nin limanı boşaltması gerektiğini belirtti.

Limanı askeri kampa çeviren Birleşik Arap Emirlikleri ise tahliye niyetinde olmadığını yeni askeri yığınaklarla gösterdi. Yemen hükümeti ve Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin daha da gerilmesinden rahatsız olan Suudi Arabistan ise iki taraf arasında arabuluculuğa başladı. Fakat müzakerelerin olumlu geçmediği bildiriliyor.

Suudi Arabistan'ın Balhaf Limanı konusunda Yemen Hükümeti'ne arka çıkması durumunda son yıllarda Yemen'de gözlemlenen Suudi-BAE geriliminin açık bir krize dönüşebileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Mepa News