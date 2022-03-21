Alternatif tıbbın önemli gıda maddelerinden olan elma sirkesi, elma suyunun fermente edilmesiyle elde edilen bir sirke çeşididir. Mutfakların önemli aromatik soslarından olan elma sirkesi; potasyum, fosfor, kalsiyum ve magnezyum olmak üzere pek çok faydalı mineralin yanı sıra A, B2, B6, C ve E vitaminleri yönünden de oldukça zengindir. Elma sirkesi, içeriğinde bulunan mineraller ve vitaminler ile insan vücudu için sayısız fayda sağlamaktadır.

Yemekten önce 1 kaşık elma sirkesi içerseniz...

Elma sirkesi ile zayıflama

Yemeklerden önce içtiğiniz bir kaşık elma sirkesi 10 gün içerisinde kilo vermenizi sağlıyor. Ancak sirke tek başına yeterli gelmeyebilir tabi ki. Bu yöntemi aynı zamanda az yiyerek de desteklemeniz gerekir.



Elma sirkesi içeriğinde kalsiyum, magnezyum, demir ve bakır bulundurur. Dolayısıyla yemeklerden önce bir kaşık elma sirkesi gün içerisinde aldığınız toksinlerin ve zehirli atıkların vücudunuzdan hızlı bir şekilde atılmasını sağlar.



Vücudunuzda bir nevi tonik görevi görür. Zararlı maddeleri vücudunuzda hiçbir şekilde barındırmaz.



Yemeklerden önce bir kaşık tüketilen elma sirkesi bağırsaklarınızın hızlı bir şekilde çalışmasını sağlar. Yararlı bakterilere zarar veremeyerek zararlı toksinlerin bağırsaklarınızdan atılmasına yardımcı olur.

1 çorba kaşığı

Aynı zamanda yemeklerden önce bir bardak ılık suyun içerisine bir çorba kaşığı elma sirkesi ekleyip içmek hızlı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olur.



Bu karışımı akşam ve öğle yemeklerinde içmeniz gerekir. 10 gün devam etmeniz gereken bu karışıma, 15 gün ara verip tekrar ballayabilirsiniz. Elma sirkesini de muhakak organik ve katkısız olanlarından kullanmanız gerekmektedir.

Elma sirkesinin faydaları

Elma sirkesi güçlü bir antioksidan kaynağı olması sebebiyle kansere karşı vücut direncini arttırarak kanserli hücrelerin oluşmasını engeller.

Ciddi bir mide rahatsızlığınız yoksa düzenli olarak elma sirkesi tüketmeniz durumunda migren ağrılarını gidermede önemli bir yere sahiptir.

Yıllardan beri dezenfekte edici özelliği sayesinde küçük yaşlarda bitler ile savaşmada sık sık kullanılan elma sirkesi; siğil, mantar, kulak enfeksiyonları gibi birçok rahatsızlığın tedavi edilmesinde etkin rol oynamaktadır.

Yüzyıllardır yara temizliği için kullanılan elma sirkesi bakterileri yok ederek bünyeyi enfeksiyonlara karşı korumaktadır.

Cilt bakımında da önemli bir yere sahip olan elma sirkesi, içeriğinde antioksidan bulundurması sebebiyle sivilceleri yok ederek akne oluşumunu engellemektedir. Elma sirkesini bir miktar su ile karıştırıp sivilcenin üzerine pamukla sürdüğünüzde sivilcenin yok olduğunu göreceksiniz.

Saç dökülmesini en aza indiren elma sirkesi, sağlarınızı güçlendirerek daha canlı görünmesini sağlayacaktır.

Elma sirkesi, kan şekerini düzenleyerek şeker hastalığının tedavi edilmesinde de etkilidir.

Kilo almaya müsait bünyeler için belirli oranlarda tüketilen elma sirkesi, tokluk hissi vererek kilo vermenize yardımcı olacaktır. Özellikle yiyeceklerde ve salatalarda kullanılan elma sirkesi kişinin daha az kalori tüketmesini sağlar, göbek ve bel çevresinin incelmesine yardımcı olmaktadır.

Hem sağlıklı hem de daha doyurucu bir besin alımı sayesinde düzenli olarak elma sirkesi tüketen kişiler kendilerini daha dinç hissedeceklerdir.

Kalp ve damar hastalıklarını tedavi edilmesinde önemli bir yere sahip olan elma sirkesi, ilerleyen yaşlarda kalp krizi geçirme riskinizi en aza indirmektedir.

Elma sirkesi nasıl yapılır?

Organik elma sirkesi kaç günde olur, nasıl elde edilir?

Organik elma sirkesi elde etmenin yolu ya katkısız %100 doğal etiketli ürünleri almak ya da evde üretmekten geçmektedir.

Bu şifalı organik ürünü ev imkanlarınızla da kolayca hazırlayabilir, bir ila bir buçuk ay içinde 4 – 5 litre civarında doğal elma sirkesi yapabilirsiniz.

Evde doğal elma sirkesi nasıl yapılır?

Malzemeler:

5-6 litrelik bir cam kavanoz

2 kilogram elma

1 çay kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

Birkaç tane nohut ya da bir parça ekmek yeterli olur.

Yapılışı:

Elmalar dörde bölünür, büyükse biraz daha küçük kesilir. Çekirdekli kısımlar çıkarılır. Kavanozun yarısını kaplayana kadar yerleştirilir ve nohut eklenir. Üzerine içme suyu doldurulur. Çıkacak gaz için bir parça boşluk bırakmak gerekir. 1 çay kaşığı şeker ve tuz ekleyip karıştırılır. Kavanozun üzeri tülbentle kapatıp bağlanarak sabitlenir. Mayalanma için karışımın hava alması gerekir. 30 – 45 gün beklemeye bırakılır. Arada bir tahta kaşıkla karıştırmak faydalı olur. Sirke sinekleri oluşmaya başladığı zaman, elma posası süzülüp atılır. Posayı ayırdıktan sonra sirkeye 1 çay kaşığı şeker ve 1 çay kaşığı tuz daha eklenip karıştırılır. Kavanoz kapağı kapatılıp serin ve ışık almayan bir yerde saklanır. Bir süre sonra sirkenin üzerinde sirke anası denen maya oluşur. Beyaz, şeffaf halka biçimli maya ve keskin koku sirkenin hazır olduğunu bildirir.