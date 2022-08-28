  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yemeksepeti’nin avantajlarla dolu abonelik modeli Yemeksepeti+ geliyor
Ekonomi

Yemeksepeti’nin avantajlarla dolu abonelik modeli Yemeksepeti+ geliyor

Yemeksepeti’nin özel müşteri üyelik sistemi “Yemeksepeti+” için geri sayım başladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-28 16:09:00 -
Yemeksepeti’nin avantajlarla dolu abonelik modeli Yemeksepeti+ geliyor

İSMAİL ÇOBAN

2022 son çeyreğinde, seçilmiş kullanıcılarla gerçekleştirilecek testten sonra 2023 yılında programın tüm Yemeksepeti kullanıcılarına açık hale getirilmesi planlanıyor. Aylık abonelik ücreti karşılığında, Yemeksepeti+ üyeleri pek çok özel avantaj ve ayrıcalığa kavuşacak. Yemeksepeti+ abonelik modeline dahil olan kullanıcılar, Yemeksepeti’nden verecekleri yemek siparişlerinde özel indirim imkânına kavuşacak. Bir başka dikkat çeken avantaj ise ücretsiz gönderim olarak öne çıkıyor. Yemeksepeti Market ve Yemeksepeti Mahalle’nin yanı sıra, Yemeksepeti teslimatlı yemek siparişlerinde de Yemeksepeti+ üyelerinden gönderim ücreti alınmayacak. Yemeksepeti+ abonelerine sunulacak ayrıcalıklar; işbirlikleri sayesinde farklı markaların da sisteme dahil olmasıyla zenginleşecek. Eğlence, alışveriş ve finansal hizmetler gibi alanlarda faaliyet gösteren markaların Yemeksepeti+’a özel avantajları da çok yakında duyurulacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarım Kredi marketlerden ayçiçek yağı hamlesi! Fiyatlara özel indirim yapıldı
Ekonomi

Tarım Kredi marketlerden ayçiçek yağı hamlesi! Fiyatlara özel indirim yapıldı

Milyonlarca vatandaş Tarım Kredi marketlerinde başlayan indirimlere büyük ilgi gösteriyor. Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde ayçiçek yağı..
Sibel Can'a asılan CHP'li başkana sessiz kalanlar AK Partili ismi hedef aldı! Erdoğan'a yapılan hakarete cevap verince çıldırdılar
Gündem

Sibel Can'a asılan CHP'li başkana sessiz kalanlar AK Partili ismi hedef aldı! Erdoğan'a yapılan hakarete cevap verince çıldırdılar

Edremit'in alkol alıp, Sibel Can'a asılan ve şarkıcı ile görüşmek için olay çıkartan belediye başkanının düzenlediği panelde CHP'liler rezal..
Medya

"Sapık"a "yok artık" dedirten savunma! Helalleşmeniz batsın! Karamollaoğlu bu çarpıtmaya ne der?

Muhalefetin yayın organı fondaş medya T24, "Bir Aktivistin Gözünden: Dansın, müziğin, laikliğin, eşitliğin ve bunları savunan Gülşen'in savu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23