Yemeksepeti’nden görme engelliler için özel erişilebilirlik entegrasyonu

Hızlı ticaret platformu Yemeksepeti, görme engelli kullanıcıların online yemek ve market siparişi ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilmelerine imkân sağlamak adına tüm uygulamalarında gerçekleştirmiş olduğu “Erişilebilirlik” entegrasyonunu geliştirmeye, iyileştirmeye devam ediyor. Görme engellilerin online yemek ve market siparişi ihtiyaçlarını kolayca karşılamalarına imkan veren “Erişilebilirlik” entegrasyonunun ziyaret sayısı, son bir senede yüzde 84, verilen sipariş sayısı ise yüzde 58 oranında arttı.

Teknolojiyi yakından takip ediyoruz

Projenin geliştirilmesinde rol alan Yemeksepeti Ürün Uzman Yardımcısı Selçuk Uçar; “Yemeksepeti uygulamalarının benim gibi görme engelli kullanıcılarca erişilebilir bir biçimde kullanılabilmesi adına testler gerçekleştiriyorum. Erişilebilirlik için misyonumuz; tüm görme engellilerin Yemeksepeti’nin web ve mobil uygulamalarını erişilebilir bir şekilde kullanabilmesini ve uygulamalara kazandırmış olduğumuz erişilebilirliğin ‘sürdürülebilir’ ve ‘devamlı’ olabilmesini sağlamak. Teknolojideki son trendleri yakından takip ediyoruz ve erişilebilirlik alandaki geliştirme ve iyileştirmeleri sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Engelli istihdamına ağırlık veriyor

Bünyesinde birçok engelli çalışana istihdam sağlayan Yemeksepeti, bu ve benzeri projeler kapsamında daha fazla engelli çalışan istihdam ederek, onların hayata katılmaları konusunda da planlamalar yapıyor.