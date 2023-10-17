Yemeksepeti “Bizdensin” Kampanyası Reklam Filmi Yayında!

Türkiye’de hızlı ticaretin öncü markası Yemeksepeti, zengin lezzet ve bütçe seçenekleriyle geniş bir yelpazede sunduğu özel indirimlerine dikkat çektiği “Bizdensin” kampanyası için hazırladığı reklam filmini yayımladı. Kullanıcıların Yemeksepeti'ndeki fırsatlardan nasıl yararlandığını eğlenceli ve samimi bir dille anlatan reklam filmi, Yemeksepeti’nin beğeni toplayan “1 Ye 1 Hediye” çatı kampanyasına gönderme niteliği taşıyan “Bizdensin” sloganı ile çarpıcı bir atmosfer sunuyor.

"Bizdensin" kampanyasıyla, kullanıcılarına fırsatlar sunmanın ötesinde bol seçenek ve indirim avantajları sunduğunu anlatan Yemeksepeti, bu reklam filminde, Can adlı üniversite öğrencisi karakterin yurtta paylaştığı pizzayla arkadaşlarının kahramanı olduğunu, Vehbi'nin ailesiyle maç keyfine lezzet kattığını ve Selin'in ofiste günün kahramanı haline geldiğini gösteriyor.

Fırsatlarla dolu anlar paylaşılıyor

Reklam filminde Yemeksepeti'nin sunduğu fırsatların, kullanıcıların hayatına nasıl bir lezzet ve neşe kattığına odaklanılıyor. “1 Ye 1 Hediye” fırsatı, lezzetli yemeklerle dolu anları ve erişilebilirliği öne çıkaran "Bizdensin" temasıyla kullanıcıların gönlünde taht kurmayı hedefliyor.

Televizyon reklamıyla başlayan kampanya, büyük şehirlerde LED ekran, billboard, CLP, tünel giydirme ve outdoor uygulamalarıyla destekleniyor. Ayrıca, Yemeksepeti bu kampanyasıyla radyo, dijital ve sosyal medya kanallarını da aktif bir şekilde kullanarak kullanıcılara ulaşıyor.

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