  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Böyle ikiyüzlülük görülmedi! Bunlarda ne utanma var, ne arlanma

Cem Küçük resmen çılgına döndü! İşler her an zıvanadan çıkabilir

Kamudaki Mercedes ve Audi markalı tüm araçlar satılacak! Yerine alınacak marka belli oldu

Mansur Yavaş'a yüzde 90 oy çıkmıştı... İsyan ettiler! "Bıçak kemiğe dayandı"

Helal olsun sana! Bu, soru değil, resmen boru Nedim Şener

Türkiye’de Yahudi’den beter Yahudi propagandası yapılıyor

Japon Başbakanı’ndan Yasukuni Tapınağı’na törensel onur: Eski Japonya yeniden doğuyor

Ahlaksızlıkları paçalarından akıyor, paçalarından! Bunlar şeytana bile pabucunu ters giydirir

Suudi Arabistan'dan son dakika Türkiye kararı! Bundan sonra artık 5 dakika sürecek

Hakan Fidan net konuştu! 'Başkenti Kudüs olan Filistin Devleti kurulmadan...'
Ekonomi Yemeksepeti “Bizdensin” Kampanyası Reklam Filmi Yayında!
Ekonomi

Yemeksepeti “Bizdensin” Kampanyası Reklam Filmi Yayında!

Yeniakit Publisher
2023-10-17 17:06:00 -

Yemeksepeti'nin yeni "Bizdensin" kampanyası yayında! Kullanıcılara sunduğu fırsatları eğlenceli bir dille anlatan reklam filmi, “1 Ye 1 Hediye” fırsatı ve “Bizdensin” sloganıyla uygun fiyatlı seçenekleri ve erişilebilirliği vurguluyor. Kullanıcılarının lezzet dolu anları ve özel anıları nasıl paylaştığını gösteren kampanya, televizyonun yanı sıra dijital ve outdoor mecralarla da kamuoyuyla buluşuyor.

Türkiye’de hızlı ticaretin öncü markası Yemeksepeti, zengin lezzet ve bütçe seçenekleriyle geniş bir yelpazede sunduğu özel indirimlerine dikkat çektiği “Bizdensin” kampanyası için hazırladığı reklam filmini yayımladı. Kullanıcıların Yemeksepeti'ndeki fırsatlardan nasıl yararlandığını eğlenceli ve samimi bir dille anlatan reklam filmi, Yemeksepeti’nin beğeni toplayan “1 Ye 1 Hediye” çatı kampanyasına gönderme niteliği taşıyan “Bizdensin” sloganı ile çarpıcı bir atmosfer sunuyor.

"Bizdensin" kampanyasıyla, kullanıcılarına fırsatlar sunmanın ötesinde bol seçenek ve indirim avantajları sunduğunu anlatan Yemeksepeti, bu reklam filminde, Can adlı üniversite öğrencisi karakterin yurtta paylaştığı pizzayla arkadaşlarının kahramanı olduğunu, Vehbi'nin ailesiyle maç keyfine lezzet kattığını ve Selin'in ofiste günün kahramanı haline geldiğini gösteriyor.

Fırsatlarla dolu anlar paylaşılıyor

Reklam filminde Yemeksepeti'nin sunduğu fırsatların, kullanıcıların hayatına nasıl bir lezzet ve neşe kattığına odaklanılıyor. “1 Ye 1 Hediye” fırsatı, lezzetli yemeklerle dolu anları ve erişilebilirliği öne çıkaran "Bizdensin" temasıyla kullanıcıların gönlünde taht kurmayı hedefliyor.

Televizyon reklamıyla başlayan kampanya, büyük şehirlerde LED ekran, billboard, CLP, tünel giydirme ve outdoor uygulamalarıyla destekleniyor. Ayrıca, Yemeksepeti bu kampanyasıyla radyo, dijital ve sosyal medya kanallarını da aktif bir şekilde kullanarak kullanıcılara ulaşıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23