‘Yemeksepeti Banabi’nin Genel Müdürü Bülent Dölek oldu
Hızlı ticaret platformu Yemeksepeti’nin hızlı market markası Yemeksepeti Banabi’nin Genel Müdürü Bülent Dölek oldu.
İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra İTÜ Mühendislik Yönetimi yüksek lisans programını tamamlayan Dölek, birçok farklı pozisyonda 24 senelik iş deneyiminin ardından 2021 Ağustos ayı itibarıyla yeni görevine başladı. Yemeksepeti Banabi, ağustos ayı itibarıyla 33 ilde milyonlarca kullanıcısına 4 binden fazla ürün çeşidi sunuyor.