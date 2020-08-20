Yemeksepeti.com Türkiye'de yaygın olarak kullanılan bir yemek siparişi sitesidir. Aynı zamanda yemeksepeti.com Kıbrıs'ta da hizmet vermektedir. Yemeksepeti.com ile vereceğiniz yemek siparişleriniz işyerinize, evinize, kapınıza kadar getirilmektedir. Yemeksepeti.com bugün günde ortalama 481 sipariş vererek 14 milyon kişiye hizmet sağlamaktadır.

Yemeksepeti üyeliği nasıl oluşturulur?

Yemeksepeti'nden sipariş vermek için öncelikle yemeksepeti.com sitesine girilir. Açılan sayfada 1'den 81'e kadar olan iller içerisinden bulunduğunuz ili seçmelisiniz. Ardından Yemeksepeti'nin ana ekranı önünüze gelecektir. Yemek Sepeti'nden sipariş vermek için öncelikle Yemeksepeti üyeliği oluşturmalısınız.

Bunun için karşınıza çıkan sayfanın sol köşesinde yeni üyelik yazan kısma tıklamalısınız. Açılan sayfada e-posta, şifre, ad, soyad, doğum tarihi ve semt gibi özel bilgiler istenir. Ardından kullanıcı sözleşmesi işaretlemeniz gerekir. Üye ol butonuna tıkladıktan sonra Yemeksepeti üyelik aktivasyonu gerçekleşir.

Yemek Sepeti siparişi nasıl verilir?

Yemeksepeti'nden sipariş vermek için öncelikle yemeksepeti.com sitesine girin. Oluşturduğunuz Yemeksepeti üyeliğiniz ile giriş yapın. Yemeksepeti sitesinin bir özelliği olan adresinize yakın olan restoran veya kafe gibi işletmelerin listelenmesini sağlar. Size yakın olan işletmelerin sıralamasını yaptıktan sonra size sipariş vereceğiniz yemeği seçmek kalır. En son ödeme bilgilerinizi girdikten sonra Yemeksepeti'nden yemeğinizi sipariş etmiş olursunuz. Yemeksepeti siparişinizde eğer kredi kartı bilgilerinizi girmek istemezseniz veya kredi kartı sahibi değilseniz kapıda ödeme seçeneğini de kullanabilirsiniz.

Yemeksepeti uygulamaları iPhone, Android, mobil ve web sitesi üzerinden kullanılabilmektedir.

Yemeksepeti uygulamasını indirmek için tıklayın

Yemeksepeti’nin sahibi kim?

Yemeksepeti.com sitesi 2000 yılında kurulmuştur. Yemeksepeti.com kurucuları Nevzat Aydın, Melih Ödemiş, Gökhan Akan ve Cem Nufusi’dir. 2015 yılında Almanya Merkezi yemek siparişi Platformu olan Delivery Hero tarafından satındı. Nevzat Aydın,Yemeksepeti.com’un halen CEO görevini yütümektedir.