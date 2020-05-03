  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yemek siparişi getiren kuryenin motorunu çaldılar

Konya’da yemek siparişi getiren kuryenin motosikletinin çalınma anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 13:39:33 -
Yemek siparişi getiren kuryenin motorunu çaldılar

Konya’da yemek siparişi getiren kuryenin motosikletinin çalınma anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Olay, 25 Şubat’ta merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi Akıncılar Parkı’na yakın bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aldığı yemek siparişlerini getiren restoran kuryesi Mustafa Yeşil, motosikletinin anahtarını çalışır halde üzerinde bıraktı. Anahtarın üzerinde olduğunu gören kimliği belirlenemeyen 2 hırsızlık şüphelisinden biri etrafı kontrol ederken diğeri de motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar ise sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Motorun çalınmasının ardından Mustafa Yeşil, polise giderek şikayette bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı