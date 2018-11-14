Yemek masası seçimi

Senede yalnızca birkaç gün kullanılacak olsa bile yemek masalarından vazgeçemiyor insanlar. "Herkeste var.." çünki! Ancak pek çok mobilyada olduğu gibi yemek masalarımızı da seçerken zaman zaman bazı hatalara düşüyoruz.

Hataların farkına vardığımızda iş işten geçmiş oluyor ve kerhen/mecburen kullanmaya devam ediyoruz.

Bir mobilya ya da aksesuvar satın almadan önce fiyatı ve estetik özelliklerinin yanı sıra bir dizi başka ölçüyü de göz önünde bulundurmanızda her zaman yarar var.

Masayı koyacağınız yer

Öncelikle yemek masanızı tam olarak nereye koymak istediğinizi belirleyerek işe başlayın. Yemek masanız için uygun yeri seçtikten sonra, bu alanın ölçülerini detaylı olarak not alın. Gerekirse başka mobilyaları kaydırarak açabileceğiniz fazladan bir alan varsa bunu da bir esneklik payı olarak not almayı unutmayın.

Malzeme ve renkler

Yemek masalarında genellikle belli başlı malzeme ve renklerde yemek masaları satılıyor. Bunların arasından hangisinin sizin için ve eviniz için uygun olduğuna karar verin. Bu konuyu hiç düşünmeden mağaza gezmeye başlarsanız işiniz çok zorlaşacaktır.

Özellikle müstakil bir yemek odanız varsa çiçek desenleriyle süslü masa örtüleri ve ahşap iskemlelerle country tarzı bir yemek odası misafirlerinizi ve sizi mest edebilir.

GELELİM BİÇİME

Yemek masalarının biçimleri de dönem dönem değişiyor. Bundan yirmi yıl önce yuvarlak yemek masaları çokken, bugün dikdörtgen yemek masaları piyasaya hakim durumda. Önce ne tür bir yemek masasının eviniz için uygun olduğuna karar vermelisiniz. Aksi halde çok beğenerek satın aldığınız ve eve götürdüğünüz bir masanın yemek odanıza yakışmadığını görebilirsiniz ki, böyle bir durum oldukça can sıkıcı olacaktır.

Aydınlatma önemlidir

Yemek odaları için mobilya seçerken genellikle yemek masası ve ona uyumlu sandalyeler üzerinde durulur. Bunlar ana mobilyalar olduğu için de bu durum gayet normaldir. Ancak bir yemek odasını karakterize eden en önemli unsurlardan biri de aydınlatmalardır. Yemek masanıza uygun bir aydınlatma elemanı tercih etmezseniz, yemek takımınız ve odanız ne kadar güzel olursa olsun ortaya pek hoş olmayan bir görüntü çıkabilir. Üstelik kötü aydınlatmalar ruh halinize varana kadar pek çok şey üzerinde negatif etki gösterebilir. Bu yüzden bu iş için de bir bütçe ayırdığınızdan emin olun.

ABARTIDAN KAÇININ

Güzel bir yemek odası yalnızca güzel mobilyalardan ibaret değildir. Yemek odalarına biraz özellik katmak için sizi yansıtacak şık aksesuvarlar kullanmak iyi bir fikirdir. Odanızın büyüklüğüne ve benimsediğiniz tarza göre çok çeşitli aksesuvarlar arasından seçim yapabilirsiniz. Ancak abartıya kaçmamaya özen gösterin, zira fazla iddialı ve kalabalık aksesuar grupları yemek odaları için uygun değildir.