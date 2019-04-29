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Yemek borusu hastalığına hangi bölüm bakar?

Yemek yerken yutmakta güçlük çekiyorsanız, yemek yerken lokmaların boğazınızda düğümlendiğini hissediyorsanız, lokma damağınıza yapışıyorsa, acilen sağlık kontrolünden geçmenizde fayda var. Farkında bile olmayabilirsiniz ama bu belirtiler ciddi bir yemek borusu hastalığının sinyalini veriyor olabilir.’’Disfaji’’yani yutma güçlüğü yemek borusu kanserinin en önemli belirtilerinden biridir. Sizin de buna benzer rahatsızlıklarınız varsa en kısa zamanda bir uzmana görünmenizde fayda var. Peki, yemek borusuna hangi bölüm bakar? İşte detayları…

29 Nisan 2019 Pazartesi 20:12
Yemek borusu hastalığına hangi bölüm bakar?

Yemek yerken yutmakta güçlük çekiyorsanız, yemek yerken lokmaların boğazınızda düğümlendiğini hissediyorsanız, lokma damağınıza yapışıyorsa, acilen sağlık kontrolünden geçmenizde fayda var. Farkında bile olmayabilirsiniz ama bu belirtiler ciddi bir yemek borusu hastalığının sinyalini veriyor olabilir.’’Disfaji’’yani yutma güçlüğü yemek borusu kanserinin en önemli belirtilerinden biridir. Sizin de buna benzer rahatsızlıklarınız varsa en kısa zamanda bir uzmana görünmenizde fayda var. Peki, yemek borusuna hangi bölüm bakar? İşte detayları…

Disfaji nedir?

Yemek borusu hastalıklarının en önemli belirtisi olan 'disfaji' dediğimiz yutma güçlüğünden bahsedelim. Yemek borusu ağızla mideyi birleştiren, yaklaşık 25-28 santimetre uzunluğunda ve 2 santimetre çapında, ağza alınan gıdaları peristaltizm denilen ilerleyici hareketlerle mideye ileten bir organdır. Yemek borusunda sindirim yoktur. Ancak bu organa ait bir takım semptomlar önemli hastalıkların belirtisi olabilir.

Yemek borusu kanserinin en büyük belirtisi yutma güçlüğüdür

Yemek borusuna ait rahatsızlıklarda en büyük belirti yutma güçlüğüdür. Yutma güçlüğü yaşayan hastalarında hekime başvurmasının altında kanser korkusu yatar. Gerçekten de yutma güçlüğü yemek borusu kanserinin en önemli belirtisidir. Ancak öncelikle, yemek borusu kanseri dışında yutma güçlüğüne sebep olan hastalıkları da sıralamak gerekir. Üst solunum yolu enfeksiyonları dediğimiz, nezle, gripal enfeksiyon, sinüzit, bademcik enfeksiyonları da başlangıçta yutma güçlüğü ile seyreder. Yine tükürük bezi taşları, tükürük bezi iltihapları da yutma güçlüğüne neden olabilir.

Yemek borusu kanseri hangi belirtileri gösterir?

Yutma güçlüğü doğrudan bir yemek borusu kanserinin belirtisi olabileceği gibi, dil, dil kökü, gırtlak bölgesinin iyi ya da kötü huylu tümörlerine de bağlı görülebilir. Burada yutma güçlüğünün süresi, hastanın yaşı, beraberinde başka hastalıkların oluşu, sigara kullanımı, iştahsızlık, kilo kaybı, kusma gibi belirtilerin beraberinde olması önemlidir. Ancak bazen yutma güçlüğü ilk belirti de olabilir.

Yemek borusunda görülen hastalıklar nelerdir?

Yutma güçlüğü, üst solunum yolu enfeksiyonları arasında olan, nezle-grip ya da bademcik iltihabı gibi enfeksiyonlarla birlikte de görülebilir. Bunun dışında, reflü, tükürük bezi taşı olanlarda, üst solunum yollarında tıkanıklığa bağlı, ağız ve boğaz kuruluğu olanlarda da yutma güçlüğü görülebilir. Bunlar dışında;

- Yemek borusuna yabancı cismin kaçması, 

- Özafajit denilen yemek borusu iltihapları,

- Yemek borusundaki cepleşmeler, 

- Mide fıtıkları,  

- ALS denilen bazı beyin ve kas hastalıkları, 

- Yemek borusu yanıkları da yemek borusu rahatsızlıkları arasında yer alır.

Yemek borusu hastalıklarında hangi bölüm bakar?

Bunun için en uygun seçim gastroenteroloji ve genel cerrahi uzmanıdır. Gerektiğinde KBB uzmanından görüş alınabilir.

Teşhis nasıl konulur?

İlk seçilecek yöntem ağız muayenesi dışında, endoskopik yöntemdir. Mideye salınan gastroskopiyle yemek borusu tam olarak görüntülenir.  Gerektiğinde ilaçlı yemek borusu filmi bize yol gösterir. Bunun dışında bilgisayarlı tomografi ve MR da tanıda yardımcıdır.

 

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 20:12
  1. yemek borusu
  2. yemek borusu kanseri
  3. yemek borusu hareket bozukluğu
  4. yemek borusu için hangi bölüme gidilir
  5. yemek borusu için hangi doktora gidilir
  6. yemek borusu hastalığı
  7. hangi hastalığa hangi bölüm bakar

YORUM YAZ

  • intertiumintertium39 dk önce
    gene genç ve güzel bir kadın hastalıkla ilgili bilgi haberinde görüntü olmuş hemde sizdedikkatimizi çok iyi çekiyorsunuz damarlara basıyorsunuz da Allah tan layığıyla korkanların damarı bu değil...

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