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Yaşam Yemek arayan ayıya konser verdi
Yaşam

Yemek arayan ayıya konser verdi

Yeniakit Publisher
2024-09-01 12:32:00 -

Bursa'da yemek aramak için konteynerları arayan ayıya bir vatandaş adeta mini bir konser verdi.

Bursa’da acıkan ayı Uludağ’ın turistik bölgesi olan Sarıalan’da çöp konteynerlarında yemek ararken, ayıyı çeken bir vatandaş o anları şarkı söyleyerek izledi. Verdiği mini konseri kayda alan kişi izleyenleri gülümsetti.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Uludağ Sarıalan’da acıkan bir ayı, yemek arayışına çıktı. Çöp konteynırlarını karıştıran ayı çevredeki bir vatandaşın dikkatini çekti. Güvenli bir bölgeden ayının yemek yemesini izleyen vatandaş, ayıya adeta mini konser verdi. Şarkı söyleyerek ayıyı izleyen vatandaşın kayda aldığı o anlar izleyenlerin yüzünü güldürdü. Karnı doyuran ayı ise bir süre sonra gözden kayboldu.

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