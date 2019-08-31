Yemeğin salçası fazla olursa bunu yapın Yemekteki aşırı salça tadını azaltmak için ne yapılır?

Mutfakta hanımların karşılaştığı problemlerin başında ise yemeğin salçasını fazla kaçırmak gelir. Peki bu durumda ne yapılmalıdır? Detaylar haberimizde.

SALÇAYI ABSÖRBE ETMEK İÇİN NE YAPILIR?

Salçası fazla konulmuş yemeklere içme sodası ilave ederseniz yemek eski tadına dönecektir.

Yemeğin salçası fazla kaçmışsa uygun bir süzgeçten geçiriniz. Akabinde ise üzerine kaynar su tutunuz. Tekrardan yemeği yaptığınız tencerede pişirmeye devam ediniz.

Yemekteki aşırı salça tadını kırmak için bir diğer yöntem ise karbonattır. Damak tadınıza göre yemekteki salça yoğunluğu kırılana kadar karbonat ekleyebilirisiniz. Karbonatı birden dökmeyin ki yemeğin tadı bozulmasın.

Patates, havuç gibi sebzeler ekleyerek salçanın yoğunluğunu kırabilirsiniz.

Kesme şeker de imdadınıza yetişecek bir diğer yöntemdir. Şekerimsi tadlar hoş bir sos kıvamı verebilir.