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Yeme içmeden 10 milyar $ kazanacaklar

Turizm sektöründe yaşanan hareketlilik yeme içme sektörüne de yansıyor. Yerli ve yabancı turistlerin lezzetli deneyimlerini artırmaya dönük girişimlerde bulunan işletmeler, Anadolu mutfağını gastronomi şehirleri tanıtımlarıyla dünyanın beğenisine sunuyor. Sürecin sağlıklı ve planlı yürütülmesi durumunda, 5 milyar doları geçen yeme-içme gelirlerinin 2020’de 10 milyar dolara çıkması bekleniyor.

23 Haziran 2019 Pazar 10:40
Yeme içmeden 10 milyar $ kazanacaklar

Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO)Turizm Barometresi’ne göre, geçen yıl global turist sayısı 1.4 milyar kişi oldu. Turistler, ilgi çekici yerleri görmenin yanı sıra farklı deneyimlerin peşinde. Seyahat edenlerin yüzde 90’ına göre destinasyon tercihinde ‘yemek’ çok önemli. Çünkü yeme-içme tamamen deneyime dayanıyor. Artık birçok ürün ve hizmette olduğu gibi yeme-içme denilen gastronomide de müşteriler, o lezzetten alacağı keyfi tecrübe etmenin peşinde. Bu noktada ünlü mutfakları ve yöresel lezzetleri olan destinasyonlar, deniz-kum-güneş tatilinden öte ‘lezzet’ peşinde olanların ziyaret noktası haline geliyor.

Kişi başı harcama artıyor

İstanbul Ticaret Odasından alınan bilgilere göre turizmi çeşitlendirme ve 12 aya yayma çalışmalarında artık ‘lezzet’in çekiciliği daha fazla kullanılacak. Böylece gastronomi, turizmin yeni lokomotifi olacak. Zira lezzet kozu, Türkiye’nin turizm gelirlerini artırmak için kullanılacak. Geçen yıl yüzde 21.84 artışla 39.49 milyona ulaşan yabancı ziyaretçi sayısına rağmen, turizm gelirleri yüzde 12.3 artışa rağmen 29.51 milyar dolarda kaldı. Geçen yıl turistin kişi başı yaptığı harcama ise 647 dolar oldu. Şimdi hedef bunu 710 doların üzerine çıkarmak.

4 yılda 70 milyar dolar gelir

Bu yıl 50 milyonu aşması beklenen turist sayısının ise 2023’te 70 milyon olması hedefleniyor. İşletmelerin, 70 milyon ziyaretçiye karşılık 70 milyar dolarlık gelir beklentisi var. Bunun için de lezzet ve deneyim faktörleri daha fazla ön plana çıkarılacak. Turizm hedefleri kapsamında öncelikle, son yıllarda 5 milyar doların biraz üzerinde gerçekleşen yeme-içme geliri artırılacak. Burada hedef, ‘lezzet’ peşindekilerin yaptığı harcamayı 10 milyar dolara çıkarmalarını sağlamak. Bu yıl turizmde yeme-içme gelirinin, turist sayısına denk şekilde yüzde 25 artması bekleniyor. Gastronomi gelirindeki hedef ise 10 milyar dolarlık gelire 2020’de ulaşmak.

Bakan Ersoy hedefi açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, turizm gelirleriyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Otellerin geliri 10 milyar dolar civarında. Gastronomiye, yani yeme-içme sektörüne düşen pay 5 milyar dolar. Bunun da konaklama kadar olması lazım. Muhteşem bir gastronomi zenginliğimiz var, ama sunamıyoruz. Ziyaret ettiğim her yerde yöneticilere bunu anlatıyorum. Konaklama dışı harcaması yüksek, yüksek gelir sahibi turisti hedefliyoruz. Bu sene gastronomiyi ön plana çıkarıyoruz. Önümüzdeki dönemde gastronomi gelirini artırmaya yönelik tanıtıma ağırlık vereceğiz.

İtalya ve İspanya gastronomiden kazanıyor

Turizmde toplam 90 milyar dolar gelire ulaşan İspanya, bu seviyeye, çeşitliliği artırarak ulaştı. Gastronomiyi öne çıkaran İspanya, kişi başı harcamayı artırmayı başardı. İspanya’nın turizm gelirleri içinde gastronominin payı yüzde 30’larda. Avrupalılar kendi kültürlerini ihraç etmeyi de ihmal etmediler. İtalya yemek kültürü bütün dünyaya yayılmış durumda. Sadece pizza ekonomisi 150 milyar dolarlık bir değer oluşturuyor. Bu ekonomi sadece pizzanın lezzetine dayanmıyor.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 10:40
  1. Dünya Turizm Örgütü (UNWTO)
  2. Turizm Barometresi
  3. İstanbul Ticaret Odası
  4. gastronomi
  5. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy

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