Yeme bizi Acun! Bu da mı istemeden oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yapılan Survivor 2020 finalinde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmamasına yönelik açıklama yapmıştı. Bakan Koca, "SURVIVOR 2020 FİNAL programında, COVID-19 tedbirlerine uyulmaması tepkilere yol açtı. Tepkiler haklı. Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dâhil. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı." ifadelerini kullanmıştı.

Acun'dan cevap

Sosyal medyada binlerce tepki mesajı gönderilen Acun Ilıcalı, Bakan Koca'ya Twitter hesabından cevap verdi. Ilıcalı, "Sayın Bakanım, canlı yayında istenmeden oluşan bir durum oldu. Bundan sonra dikkat edeceğimizden şüpheniz olmasın." diye yazdı.

Bu da mı istemeden oldu?

Acun Ilıcalı görüntülerin istemeden olduğunu söylese de, yüzlerce kişinin alana bilerek toplandığı gerçeği gün gibi ortada duruyor. Programın sonrasında çekilen görüntüler sosyal medyada yayılmış olsa da, program henüz bitmeden yüzlerce kişinin bir arada oturduğu görüntüler de büyük tepki çekmişti.