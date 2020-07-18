Yeme bizi Acun! Bu da mı istemeden oldu?
Survivor isimli rezil yarışmanın final bölümü bittikten sonra çekilen görüntüler büyün infiale neden olmuş ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da koronavirüse davetiye çıkaran Acun Ilıcalı’ya tepki göstermişti. Programın yapımcısı Ilıcalı, “İstenmeden oldu” diyerek pişkin bir cevap verdi. Ilıcalı’nın yüzlerce insanı oraya “istemeden” mi topladığı merak konusu oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yapılan Survivor 2020 finalinde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmamasına yönelik açıklama yapmıştı. Bakan Koca, "SURVIVOR 2020 FİNAL programında, COVID-19 tedbirlerine uyulmaması tepkilere yol açtı. Tepkiler haklı. Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dâhil. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı." ifadelerini kullanmıştı.
Acun'dan cevap
Sosyal medyada binlerce tepki mesajı gönderilen Acun Ilıcalı, Bakan Koca'ya Twitter hesabından cevap verdi. Ilıcalı, "Sayın Bakanım, canlı yayında istenmeden oluşan bir durum oldu. Bundan sonra dikkat edeceğimizden şüpheniz olmasın." diye yazdı.
Bu da mı istemeden oldu?
Acun Ilıcalı görüntülerin istemeden olduğunu söylese de, yüzlerce kişinin alana bilerek toplandığı gerçeği gün gibi ortada duruyor. Programın sonrasında çekilen görüntüler sosyal medyada yayılmış olsa da, program henüz bitmeden yüzlerce kişinin bir arada oturduğu görüntüler de büyük tepki çekmişti.