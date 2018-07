Yeme bağımlılığı nasıl düzeltilir?

MALZEMELER:

Defter

Destek Grubu

Aile ve arkadaş çevresi

TALİMATLAR:

1- Kendinize bir motivasyon bulun. Bu aklınızı başınıza getirecek bir doktor kontrolü de olabilir, alacağınız bir bikini de. Güçlü bir motivasyonunuz olmadan, yeme bağımlılığını aşma konusunda yaşayacağınız iniş ve çıkışların üstesinden gelemezsiniz. Bağımlılık güçlü birşey olduğundan, motivasyonunuz da en az onun kadar güçlü olmalıdır. Çocuklarınız evlenirken yanlarında olmayı, sağlıklı bir emeklilik dönemi geçirmeyi veya içinizden gelen bir sebep için bir maraton koşusuna katılmayı hayal edebilirsiniz.

2- Bir hedef belirleyin ve gerçekçi olun; büyük değişiklikler bir gecede yapılamaz. Hedefiniz bir yıl içerisinde tamamlayabileceğiniz bir şey olsun. Bu 12 ay içerisinde içine gireceğinize dair kendinize söz verdiğiniz bir elbiseyi almaktan tutun da, katılmak için formda olmanızı gerektiren bisikletle yardım toplama turu bile olabilir.

3- Aynı soruna karşı etkin bir şekilde mücadele veren insanlarla tanışın. Bağımlılık kendinizi yalnız hissetmenize sebep olabilir ve bir destek grubuna katılmak yalnızlık hissini yenmenizi sağlar. Destek grupları size bağımlılığın farklı evrelerinde ve sizinle aynı his ve deneyimleri yaşamış kişilerle konuşabilme fırsatı sunar.

4- Bağımlılığın nereden geldiğini ve neye bağımlı olduğunuzu bulun. Yeme bağımlıları her yemeğe bağımlı değildir, bu nedenle zayıf noktanızın çikolata, pizza ya da fast food mu olduğunu bularak, bu yemeklerle neyi ilişkilendirdiğinizi keşfedin.

5- Hislerinizi yeniden gözden geçirin. Yeme bağımlılığını yenmenin kilit noktalarından biri size zarar veren yemeği bir zevk unsuru olarak algılamaktan vazgeçmektir. Örneğin, fast food'un sizi hiçbir zaman doyurmayacağını kabul ettikten sonra bu tarz yiyeceklere duyduğunuz isteği yenmek çok daha kolay olacaktır.

7- Bir yiyecek günlüğü tutun ve not alın. Gün içinde yediğiniz her şeyi yazmak bu konuda bir fikir edinmenize yardımcı olacaktır. Yemeden önce herşeyi defterinize not ederek, kendinize gerçekten acıktığınız için mi yoksa başka bir sebeple mi yemek yediğinizi sorun.

8- Yeni etkinlikler bulun. Yeme alışkanlıkları incelemeleriniz çoğunlukla zaman geçirmek veya televizyon ya da internet gibi durağan etkinlikler esnasında yemek yediğinizi gösteriyor ise, kendinize yaparken yemek yiyemeyeceğiniz etkinlikler bulun.

9- Çevrenizle vakit geçirin. Muhtemelen, arkadaşlarınız ve aileniz yeme alışkanlığınızın sizden önce farkına varmışlardır. Onlara bağımlılığı aşmaya çalıştığınızı gösterin ve bu konuda onlardan destek almaktan çekinmeyin.

İPUCU VE UYARILAR:

Birinden yardım istemekten korkmayın. Bağımlılığınızla savaşınız size ağır geldiğinde telefonu alın ve güvendiğiniz bir arkadaşınızı veya ailenizden birini arayın.

