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Kadın - Aile Yelpaze kebabı nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Yelpaze kebabı nasıl yapılır?

Yelpaze kebabı tarifi | Farklı ve lezzetli bir kebap tarifi arayanlar yelpaze kebabının tarifini merak ediyor. Peki, yelpaze kebabın nasıl yapılır? | Yelpaze kebabı gerekli malzemeler? | Yelpaze kebabı püf noktası | Farklı kebap tarifleri.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 17:06:00 -
Yelpaze kebabı nasıl yapılır?

Yelpaze kebabı gerekli malzemeler | Farklı ve leziz bir tarif arıyorsanız; yelpaze kebabını deneyebilirsiniz. Peki, yelpaze kebabı nasıl yapılır?

Yelpaze kebabı tarifi

Malzemeler:

  • 400 gram kıyma
  • 2 büyük boy patlıcan
  • 1 adet soğan
  • 2 tatlı kaşığı salça
  • 4-5 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı yeni bahar
  • 1 çay kaşığı kekik

Yelpaze kebabı nasıl yapılır?

Öncelikli olarak patlıcanları güzelce yıkanın.

Patlıcanları ikiye bölün.

Patlıcan parçaların her birini bıçakla yelpaze gibi kesmeniz gerekiyor.

Yarım patlıcanı alın ve bir parmak aralıklarla yarım dilimler kesin. Kısacası patlıcanı dilimlere ayırmayacaksınız. Bir miktar kesmeniz yeterli. Bu boşluklara köftelerden yerleştireceksiniz.

Kıymalı harç için gerekli tüm malzemeleri güzelce yoğurun.

Kıymadan parçalar alın ve köfte yapın.

Şekil verdiğiniz kıymaları patlıcan üzerinde açtığınız boşluklara yerleştirin.

Salça, tuz ve sıcak suyla bir sos hazırlayın. Patlıcanları tepsiye dizin.

Patlıcanların üzerine hazırladığınız sostan gezdirin.

Kebabınızı önceden ısıtılmış fırında pişirin.

Afiyet olsun.

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