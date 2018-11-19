Yellenmek ayıp değil sağlık işareti



Koklamak, kanser, felç, kalp krizi ve bunamayı önleyebiliyor.



Toplum içinde gaz çıkarmak bütün kültürlerde ayıp sayılır. Oysa gaz çıkarmak tıpkı hapşırmak, hıçkırmak, geğirmek gibi fizyolojik ve kaçınılmaz bir olaydır ve ayıp olamaz.

Bunun da ötesinde bağırsak gazlarında bulunan hidrojen sülfit hücrelerimizin enerji santralleri olan mitokondrilerin DNA'sını koruyarak hücrelerin yaşamalarını sağlar.

Bağırsak gazı koklamanın kanser, felç, kalp krizi, diyabet, artrit ve bunamayı önleyebileceği bildirilmiştir.

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Aşağıdaki bilgiler ise Dr. JKC Mazumdar'dan:

BİR: Erkekler kadınlardan daha çok yellenirler.

İKİ: Bağırsak gazlarında mitokondri hasarını azaltan hidrojen sülfit vardır ve bundan dolayı da bu gazı koklamak sağlık için çok faydalıdır.

ÜÇ: En çok gaz çıkaran yaratık termitler yani atlı karıncalardır. Onu deve, zebra, koyun, inek, fil ve köpekler (özellikle de labrador ve retriever türü) takip eder.

DÖRT: Bağırsak gazının hızı saniyede 10 feet yani 3 metredir.

BEŞ: Bir insan günde ortalama 14 defa gaz çıkarır ki bu bir balonu doldurmaya yeterlidir.

ALTI: Gaz çıkarmak sağlıklı olmanın işaretidir. Gaz çıkaramıyorsanız mutlaka doktora gidin.

YEDİ: Kadınların gazları hidrojen sülfitten zengin olduğu için daha keskin kokuludur ve bundan dolayı koklanmaları sağlık için yararlıdır.

SEKİZ: Sfinkterleri kuvvetli olanlar gürültülü gaz çıkarırlar. (Büzgen ya da sfinkter kas, vücuttaki herhangi bir deliğin açılış veya kapanışında görev alan ve bu deliğin çevresini çember biçiminde saran kastır. İnsan bedeninde 40'ın üstünde büzgen bulunur. Bu büzgenlerin bazıları mikroskobik ölçülerdedir.)

DOKUZ: Sakız ve gazlı içecekler bağırsak gazlarını artırır.



ON: En fazla gaz, gece uyku sırasında çıkarılır.