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Spor Yelkende hakem vize ve terfi seminerleri çevrim içi yapılacak
Spor

Yelkende hakem vize ve terfi seminerleri çevrim içi yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-11-24 17:26:41 -
Yelkende hakem vize ve terfi seminerleri çevrim içi yapılacak

ANKARA (AA) - Türkiye Yelken Federasyonu, hakem vize ve terfi seminer programının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleştirileceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, İstanbul, İzmir, Muğla, Çanakkale, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde bulunan hakemlerin, geçerli vize alabilmelerine yönelik düzenlenecek seminer ve program, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler göz önünde bulundurularak video konferans yöntemiyle yapılacak.

İlki İstanbul ili hakemleri için 5 Aralık Cumartesi günü başlayacak seminer programının sonunda yapılacak sınavda başarılı olan hakemler vize hakkı elde edecek.

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