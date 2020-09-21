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Spor Yelkende Dragon Sonbahar Serisi Yarışları'nın 1.ayağı tamamlandı
Spor

Yelkende Dragon Sonbahar Serisi Yarışları'nın 1.ayağı tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 15:10:06 -
Yelkende Dragon Sonbahar Serisi Yarışları'nın 1.ayağı tamamlandı

ANKARA (AA) - Türkiye Yelken Federasyonu tarafından Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 21.Erol Kapkın Dragon Sonbahar Serisi Yarışları'nın 1. ayağı sona erdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Açıkdeniz Yelken Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun ilk etabı yapıldı.

Dragon Sonbahar Serisi Yarışları'nda, "Provezza" isimli tekne ile Andy Beadsworth, Arda Baykal ve Simon Fry'dan oluşan ekip birinci oldu.

Yarışı, "Elif" isimli teknenin ekibi ikinci, "Felix Culpa" isimli teknenin ekibi ise üçüncü sırada tamamladı.


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