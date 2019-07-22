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Yelken: Türkiye Optimist Takım Şampiyonası

- Organizasyonda Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü şampiyonluğa ulaştı

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:25
Yelken: Türkiye Optimist Takım Şampiyonası


ANKARA (AA) - Türkiye Optimist Takım Şampiyonası Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Türkiye Yelken Federasyonundan (TYF) yapılan açıklamaya göre, 18-21 Temmuz tarihlerinde düzenlenen şampiyonada Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü birincilik elde etti.

Ödül törenine Tuzla Kaymakamı Ali Akça, TYF Başkanı Özlem Akdurak, TYF İcra Kurulu Üyesi Melih Dilikoğlu, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Tuzla Liman Başkanlığı Liman Başkan Yardımcısı Vekili Ahmet Porsuk, Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü Başkanı Sermet Fındık, sporcular, antrenörler, yöneticiler ve veliler katıldı.

TYF Başkanı Özlem Akdurak, birbirinden önemli başarılarla dolu bir hafta yaşadıklarını dile getirerek, "Optimist milli sporcularımızın başarısının ardından laser radial sınıfında gelen dünya şampiyonluğu ile bir kez daha gururlandık. Yelken sporunun gelişmesi ve daha büyük kitlelere ulaşabilmesi için bu başarılar büyük önem teşkil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tuzla'da başarılı bir şampiyonayı geride bıraktıklarını belirten başkan Akdurak, "Mücadele eden tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi, kulüplerimizi ve görev yapan hakemlerimizi tebrik ediyorum. Şampiyonaya ev sahipliği yapan Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü başta olmak üzere destek veren herkese teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Şampiyonada, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübünün ardından Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi ikinci ve Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi ise üçüncü oldu. Bu sonuçlarla Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü, Türkiye'yi Optimist Avrupa Takım Şampiyonası'nda temsil etme hakkını kazandı.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:25
  1. Özlem Akdurak
  2. Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü
  3. Türkiye Optimist Takım Şampiyonası
  4. Yelken

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