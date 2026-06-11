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Gündem MHP bir il teşkilatını daha feshetti
Gündem

MHP bir il teşkilatını daha feshetti

Yeniakit Publisher
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MHP bir il teşkilatını daha feshetti

İl teşkilatlarını tek tek feshetmeye devam eden MHP bugün de Adana İl teşkilatının feshedildiğini açıkladı. Feshedilen teşkilat sayısı 18’i aşarken Adana İl Başkanlığına Hakan Yıldırım atandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana İl Teşkilatının da feshedildiğini duyurdu. Yalçın "Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Başkanlığı görevine Hakan Yıldırım atanmıştır" dedi.

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