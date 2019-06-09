Yelken: Dünya Kupası Serisi
- Milli sporcu Alican Kaynar, Fransa'da düzenlenen organizasyonda 4. oldu09 Haziran 2019 Pazar 19:38
İSTANBUL (AA) - Milli yelkenci Alican Kaynar, Dünya Kupası Serisi final yarışmalarında 4.'lüğü elde etti.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Alican Kaynar, finn kategorisinde topladığı 46 net puanla yarışmayı 4. sırada tamamladı.
Yeni Zelandalı Andy Maloney ve Josh Junior'un ilk iki sırayı aldığı yarışı, İsveçli sporcu Max Salminen ise üçüncü sırada tamamladı.
Bu arada 470 sınıfında mücadele eden Ateş ve Deniz Çınar 20. oldu.
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