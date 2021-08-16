  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dolar yeni haftaya nasıl başladı?
BMGK Afganistan için harekete geçiyor
Spor yorumcusu Emre Bol kalp krizi geçirdi
Sel felaketinde vefat sayısı 66'ya yükseldi
Ekonomi YEKDEM başvuru süresi 1 ay uzatıldı
Ekonomi

YEKDEM başvuru süresi 1 ay uzatıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması’ndan (YEKDEM) faydalanacak lisanslı elektrik üretim santralleri için bir sonraki yıla ilişkin başvuru süresini 30 Kasım’a uzattı.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 08:51:00 -
YEKDEM başvuru süresi 1 ay uzatıldı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun (YEK Kanunu) kapsamında bir sonraki yıl YEKDEM’den faydalanmak isteyen yatırımcılar, her yıl 31 Ekim tarihine kadar başvuruda bulunabiliyor ve YEKDEM’den faydalanabilecek lisanslı elektrik üretim tesislerinin listesi 30 Kasım itibarıyla kamuoyuna ilan ediliyordu. Kurul kararıyla, bir sonraki yıla ait YEKDEM başvurularında son tarihi 30 Kasım, YEKDEM’den faydalanabilecek lisanslı elektrik üretim tesislerinin nihai listesinin kamuoyuna duyurulma tarihi ise 31 Aralık olacak şekilde mevzuat değişikliğine gidildi. YEKDEM başvurularının son alınma tarihi bir ay ötelenerek 30 Kasım tarihine kadar işletmeye geçebilecek üretim tesislerine bir sonraki yıl YEKDEM’e katılma hakkı tanındı. Yetkililer, 2022 yılı YEKDEM başvurularının gelecek aydan itibaren alınmaya başlanmasının planlandığını ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay