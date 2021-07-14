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Ekonomi YEKA GES-4 için başvurular 30 Mart 2022'de alınacak
Ekonomi

YEKA GES-4 için başvurular 30 Mart 2022'de alınacak

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-4 (YEKA GES-4) kapsamında toplam kapasitesi bin megavat olan15 yarışma düzenlenecek ve başvurular 30 mart 2022'de alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 10:01:00 -
YEKA GES-4 için başvurular 30 Mart 2022'de alınacak

Konuya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre YEKA GES-4 kapsamında toplam kapasitesi bin megavat olan 15 yarışma düzenlenecek ve başvurular 30 Mart 2022'de 10.00-14.00 saatleri arasında elden yapılacak.

Her bir yarışma için başlangıç elektrik enerjisi alım tavan fiyatı kilovatsaat başına 40 kuruş olacak.

Elektrik enerjisi alım süresi ise bağlantı kapasitesinin her bir megavat değeri için GES’in ilk kabul tarihinden itibaren üretilen ilk 23 gigavatsaat miktarındaki elektrik enerjisinin iletim ve/veya dağıtım sistemine verildiği süre kadar olacak.

 

 

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