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Dünya Yeghiazaryan ‘Tetikte olmamız lazım’ diyerek korkusunu dile getirdi: Türkiye orduyu kuruyor
Dünya

Yeghiazaryan ‘Tetikte olmamız lazım’ diyerek korkusunu dile getirdi: Türkiye orduyu kuruyor

Ermenistan Devrimci Federasyonu Taşnak’ın eski üyesi ırkçı Arthur Yeghiazaryan, sosyal medya hesabından ülkesine uyarı niteliğinde bir paylaşım yaptı. Yeghiazaryan, Türkiye'nin Turan Ordusu'nu kurmaya hazırlandığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 16:24:00 -
Yeghiazaryan ‘Tetikte olmamız lazım’ diyerek korkusunu dile getirdi: Türkiye orduyu kuruyor

Irkçı parti Ermenistan Devrimci Federasyonu Taşnak’ın eski üyesi Arthur Yeghiazaryan, facebook hesabından yaptığı açıklamayla Ermeniler’i uyardı.

Natnata'nın haberine göre, ırkçı Taşnak üyesi Yeghiazaryan paylaşımda, “Bazıları bunu ciddiye almayabilir, ancak özellikle 29 ve 30 Ekim’de, onlardan önceki ve sonraki günlerde, düşmanın ani, standart dışı ve öngörülemeyen olası adımlarını beklemek için daha tetikte olmalıyız. Oğuzların (Anadolu Türkçesi Türkçe konuşan Hazar Türklerinin bir tabakası) sembollere (sembollere) bayıldıklarını ve inandıklarını unutmayın։ Gördüğümüz gibi birçok eylem başlatır veya sembolik günlerde yaparlar. 7 Eylül’de yine aynı gözlem sonucunda 23-24 Eylül arasında uyanık olmamız gerektiğini, yeni savaşın maalesef haklı çıktığı Ermeni-Türk savaşının 100. yılında başlayacağını yazmıştım. Neden 29 ve 30 Ekim’e dikkat ediyorum? Birincisi 29 Ekim 1923, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve bağımsızlığının ilan edildiği gündür. İkincisi, 29 Ekim’de Bakü’de yapılacak “Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi” olağan oturumunda “Birleşik Turan Ordusu” nun kurulacağı duyurulacak. Üçüncüsü ise 30 Ekim 1920’de Ermeni-Türk savaşı sırasında, neredeyse direniş olmaksızın, Ermenistan Cumhuriyeti için ölümcül olan Kars’ın düşüşü gerçekleşti" dedi.

Korku dolu sözler

Yeghiazaryan açıklamasının devamında açıkça korkusunu dile getirerek, "Savaşın her günü her şekilde mümkündür, her gün mücadele ve ihtiyat gerektirir ama yukarıda belirtilen şartların göz ardı edilmemesini, her yerde hem cephede hem de cephe gerisinde daha da tetikte ve hazır olmamızı rica ediyorum. Ben korkmuyorum, tam tersine, daha da tetikte ve korunaklı olmak için dikkat çekiyorum" ifadelerini kullandı.

 

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