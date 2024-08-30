Yeğenlerini kurtarmak isteyen iki amca boğuldu!
Aydın'da, sulama havuzunda boğulma tehlikesi geçiren yeğenlerini kurtarmak isteyen iki amca hayatını kaybetti.
Aydın'da, sulama havuzunda boğulma tehlikesi geçiren yeğenlerini kurtarmak isteyen iki amca hayatını kaybetti.
Olay, Sultanhisar ilçesi Atça Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre 5 yaşındaki A.A, evlerinin yanındaki sulama havuzuna düştü.
A.A'nın 4 metre derinliğindeki havuza düştüğünü gören baba A.A. ile amcaları M.A. (26) ve E.A. (33) sulama havuzuna girdi.
Havuzdan çevredekilerin yardımıyla çıkarılan amcalar M.A. ve E.A, müdahaleye rağmen boğularak hayatını kaybetti.
Baba A.A. ile kızı A.A'nın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.