Yeğeni tek tek anlattı Esed, amcasını neden ve nasıl katletti?

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Abdurrahman Eminoğlu, amcasının katilinin Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed’in olduğunu söyledi.

Amcam Suphi Esad zindanlarında işkenceyle şehit edildi diyen Eminoğlu, amcasının nasıl öldürüldüğünü yayınladığı bir video ile anlattı.

Amcasının bütün mal varlıklarına Esed tarafından el konulduğunu ve kendisinin hapse atıldığını belirten Eminoğlu, yaptığı araştırmalar sonucunda amcasının işkenceyle öldürüldüğünü ifade etti. Zindanlarda on binlerce kişinin olduğunu söyleyen Eminoğlu, zindanların dışında hapiste olanların akrabalarına da işkence yapıldığını anlattı.