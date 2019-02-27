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Yeditepeli öğrenciler CEO'larla BEYİN'19'da buluşacak

BEYİN'19 etkinliği 1-3 Mart'ta Yeditepe Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:06
Yeditepeli öğrenciler CEO'larla BEYİN'19'da buluşacak

İSTANBUL (AA) - Yeditepeli öğrenciler, BEYİN'19 etklinliğinde, alanında tecrübeli üst yöneticilerle (CEO) bir araya gelecek.

Yeditepe Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, akademik yılın en ilgi çekici etkinlerinden biri olan "BEYİN'19" etkinliğinin 10'uncusu, bu yıl 1-3 Mart'ta Yeditepe Üniversitesi'nde gerçekleşecek

Sektör-öğrenci ağını oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğe, Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra Türkiye’nin farklı illerindeki üniversitelerden bine yakın öğrenci katılacak.

"Yarına Bugünden Başla" sloganıyla Yeditepe Üniversitesi Endüstri ve Sistem Topluluğu'nca (YUSES) organize edilen etkinlikte, sektör öğrenci ağının kurulmasının yanı sıra öğrencilerin "Gelecekte başarılı olmak ve hedeflerimize ulaşmak için bugünden neler yapabiliriz" sorusuna da yanıt aranacak.

Üç gün boyunca birbirinden değerli iş adamlarını, şirketleri ve sponsor firmaları ağırlayacak olan etkinlikte, milli basketbolcu Kerem Gönlüm, Airbus Orta Asya ve Doğu Avrupa Kıdemli Satış Direktörü Douglas Anderson, Nestle Professional Türkiye Genel Müdürü Arzu Alibaz, Alibaba.com Türkiye Müdürü Cüneyt Erpolat, TOYOTA Türkiye Pazarlama Yöneticisi Barış Erdim, IBM Türkiye, Afrika ve Ortadoğu Teknik Satış Direktörü Server Tanfer’in de bulunduğu yerli ve yabancı, alanında büyük başarılara imza atmış birçok yönetici iş yaşamındaki tecrübelerini öğrencilerle paylaşacak.

Etkinliğin fuaye alanında kurulacak sponsor firmaların stantlarına özgeçmişleri ile gelen öğrenciler, bir ön elemeden geçtikten sonra staj fırsatı yakalayabilecek. Kişisel gelişim seminerleri, workshoplar ve interaktif oyunların da düzenleneceği etkinlik sonunda katılımcılara sertifika verilecek. Ayrıca Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra Türkiye’nin farklı illerindeki üniversitelerden öğrencilerin katılacağı etkinlikte talep olması halinde konaklama olanağı sunulacak.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:06
  1. BEYİN'19
  2. Yeditepe Üniversitesi

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