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Yeditepe’den Koşuyolu’na 675 milyon TL’lik yatırım

Yeditepe Üniversitesi’nin 35 bin metrekare kapalı alanda 180 yatak kapasiteli yeni hastanesinde, 9 ameliyathane bulunuyor. Hastanede, çeşitli branşlarda 100’e yakın uzman ve akademisyen hekim hizmet verecek.

27 Ekim 2018 Cumartesi 10:04
Yeditepe’den Koşuyolu’na 675 milyon TL’lik yatırım

Yeditepe Üniversitesi, sağlık hizmetlerinde yeni bir halka ekledi. Üniversitenin 675 milyon liraya mal olan Koşuyolu Hastanesi hizmete açıldı.

Ünlü cerrahlardan Prof. Dr. Gazi Yaşargil ile Prof. Dr. Uğur Türe’nin hizmet vereceği hastane, nörolojik bilimler ve onkoloji alanında ihtisas merkezi konumunda. Hastane bünyesinde beyin cerrahisi, kanser cerrahisi, medikal onkoloji, çocuk kemik iliği nakli, erişkin kemik iliği nakli, ortopedi, göğüs cerrahisi, KBB, genel cerrahi, gastroenteroloji, nükleer tıp, girişimsel radyoloji gibi alanlarda yüksek teknolojiyle donatılmış branşlar bulunuyor.

Yeni teknolojiler hayata geçiyor

Koşuyolu Hastanesi’nin hem Türkiye’de hem de dünyada birçok ilki gerçekleştirdiğini belirten Yeditepe Üniversitesi Kurucusu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, “1996 yılında Yeditepe Üniversitesi’nin kuruluşu ile sağlık yatırımlarımızı önceliklendirdik. Üniversite hastanelerimiz üzerine çalışmaya başladık. Her zaman son teknolojiyi takip ederek yüksek kalitede sağlık hizmetini halkımıza ulaştırmayı hedefledik. Mevcut yedi şubemizde birçok yeni teknoloji ve uygulamayı hayata geçirdik. Bugün de dünya standartlarının üzerinde bir hastaneyi ülkemize kazandırmanın gururu içerisindeyiz” dedi. 

Yerli ve milli molekül geliştirdi

Antimikrobiyal hastane kavramına da değinen Dalan, “Araştırmalar gösteriyor ki ameliyat sonrasında yaşanan ölümlerin yaklaşık yüzde 50’si hastane mikrobundan kaynaklanıyor. Bu sorunu çözmeye odaklandık. Tamamen yerli ve milli bir molekül geliştirdik. Bor esaslı bu molekülle mikropları hastanemizde barındırmıyoruz. Hastane enfeksiyonunu sıfıra indiren dünyadaki tek hastaneyiz” ifadelerini kullandı. 

JCI’dan tam not aldı

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri’nin uluslararası sağlık derecelendirme kuruluşu olan JCI (Joint Commission International) tarafından sertifikalı olduğunu kaydeden Dalan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Koşuyolu’nda hayata geçirdiğimiz hastanemiz, JCI’ın kriterlerinin çok üzerinde. Her detayında emeğimizin olduğu, mimarisinden teknolojik ekipmanına kadar dünyada birçok ilki gerçekleştiren bir hastane. Türkiye’de bir ilk olarak Yeditepe Üniversitesi’nin her iki hastanesinde de yıkanabilir yataklar bulunuyor. Yalnızca bu dezenfeksiyon ve mikrobu kırmak için ekstra 30 milyon TL yatırım yaptık.

Yatak sayısı 350

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri’nin toplam yatak sayısı 350’ye ulaştı. Üniversiteye ait hastaneler şöyle:

1. Kozyatağı Hastanesi

2. Koşuyolu Hastanesi

3.Diş Hastanesi

4.Göz Merkezi

5.Bağdat Caddesi Polikliniği

6.Tamamlayıcı Tıp Merkezi

7.Genetik Tanı Merkezi

8.Doku Tipleme Laboratuvarı

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 10:04
  1. Yeditepe Üniversitesi
  2. Koşuyolu Hastanesi
  3. Prof. Dr. Gazi Yaşargil
  4. Prof. Dr. Uğur Türe
  5. Yeditepe Üniversitesi Kurucusu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan
  6. JCI (Joint Commission International)
  7. Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri

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