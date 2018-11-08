Yeditepe’den 8. Hastane

Yeditepe Üniversitesi Hastaneler Grubu’nun 8. şubesi olan Koşuyolu’ndaki hastanenin resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Yeditepe Üniversitesi Kurucusu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, “Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi uluslararası arenada da kılavuz niteliğinde bir hastane” dedi. Dalan, mikropları öldüren ve hiçbir insan hücresine zarar vermeyen, Yeditepe Üniversitesi Laboratuvarları’nda dünyada bir ilk olarak geliştirdikleri bor esaslı molekülü, kapı kollarından yer döşemesine, elektrik prizlerinden duvar boyalarına kadar mobilya ve ekipmanlarında uygulattıklarını söyledi. Hastanelerinde, kendileri için her zaman ön planda insan sağlığı anlayışının olduğunu, bu hastanede de bunun devam ettiğini belirten Dalan, “Mevcut 7 şubemizde birçok yeni teknoloji ve uygulamayı hayata geçirmiştik. Bugün de dünya standartlarının üzerinde bir hastaneyi ülkemize kazandırmanın gururu içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.