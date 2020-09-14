İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi, uluslararası bakalorya öğretmenleri yetiştiriyor.

Yeditepe Üniversitesi'nin açıklamasına göre, öğrencilerin, uluslararası geçerliliği bulunan lise diplomasına sahip olma istekleri Uluslararası Öğretmenlik Sertifika Programları'na olan ilgiyi artırdı.

Türkiye'de 50 özel ve 5 devlet okulu, öğrencilerine International Baccalaureate (IB-Uluslararası Bakalorya) diploma programına katılma imkanı sunuyor. Ancak okullar, bu programda ders verecek niteliklere sahip öğretmenleri bulmakta zorlanıyor.

Yeditepe Üniversitesi, Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IBO) tarafından akredite edilerek dünya genelinde IB Diploma Programı (IBDP) Öğretmenliği Sertifika Programı'nı yürüten 37 üniversiteden biri olmaya hak kazandı. Üniversitenin eğitim fakültesinin araştırma, uygulama, çok yönlü donanım ve uluslararasılaşma prensipleriyle birebir örtüşen bu sertifika programı sayesinde uluslararası donanıma sahip öğretmenler yetişiyor.

IBO tarafından tanınan bir program olan IBDP Öğretmenliği Sertifika Programı, öğretmenlerin IB Diploma Programı'nda ders vermek için gerekli bilgi ve yetkinlikleri edinmelerini sağlamayı hedefliyor. Türkiye'de ilk ve tek sertifika programı olarak sunulan bu programı tamamlayan öğretmenler, IBO tarafından verilen sertifikaya sahip oluyor.

İlk mezunlarını geçen bahar döneminde veren sertifika programı, ikinci dönemine 21 Eylül'de başlayacak.





- Başvuru şartları





Programa üniversitelerin eğitim fakültelerinin Türkçe, İngilizce, matematik, psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, işletme, bilgi teknolojileri ve sosyal medya eğitimi, işletme ve yönetim, biyoloji alanlarında öğretmenlik eğitimi almış̧, ilgili formasyon eğitimini tamamlamış̧, öğretmenlik tecrübesi olan ya da öğretmenliğe yeni adım atacak ve Türkiye'de ya da yurt dışında, IB dünya okullarında çalışmayı hedefleyen öğretmenler başvurabiliyor.

Başvuru için genel not ortalamasının minimum 2,5 olması ve İngilizce yeterlilik sınavı belgesi gerekiyor.





- Programın içeriği





Program kapsamında, katılımcılara IB'nin misyon ve felsefesi ile birlikte program hazırlama süreçleri, IB programlarında öğretme ve öğrenme, IB Diploma Programı kapsamındaki derslerde değerlendirme ve mesleki öğrenme hakkında bilgi ve beceri sahibi olacakları 3 temel ders veriliyor.

Diğer temel dersler için ön koşul olarak tanımlanan bu 3 dersin yanı sıra katılımcılar ayrıca kendi özel alan öğretimiyle ilgili 2 zorunlu ders ve kendi ilgi alanlarına göre bir seçmeli ders alıyor.

Sertifika programı kapsamında öğretmenler, İSTEK Acıbadem Okulları ve İSTEK Atanur Oğuz Okulları'nda IB Diploma Programı derslerini gözlemleme ve öğretmenlik uygulaması yapma olanağına sahip oluyor.

