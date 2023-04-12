Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; başvurular 26.04.2023 tarihine kadar kabul edilecek. Profesör ve doçent kadrosu için, başvuracak adayların, 2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvuracağı bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerini, Fotoğraflı özgeçmişlerini, Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini ve diğer istenen evraklarını süresi içinde teslim etmeleri gerekmektedir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.)

BAŞVURU ADRESİ: Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü 26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir/İstanbul Tel: 0216 578 00 00

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