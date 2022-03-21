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Ekonomi Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Yeditepe Üniversitesi’nin ilanla duyurduğu birimlerinde açık bulunan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. 24. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 14:45:00 -
Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir. )

BAŞVURU ADRESİ:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü 26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir/İstanbul

Tel: 0216 578 00 00

Son Başvuru Tarihi : 04.04.2022

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