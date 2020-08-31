  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi'nde Tüp Bebek Merkezi Hücre Kültürü ve Araştırma Laboratuvarı açıldı
Aktüel

Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi'nde Tüp Bebek Merkezi Hücre Kültürü ve Araştırma Laboratuvarı açıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-31 10:45:58 -
Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi'nde Tüp Bebek Merkezi Hücre Kültürü ve Araştırma Laboratuvarı açıldı

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi'nde Tüp Bebek Merkezi Hücre Kültürü ve Araştırma Laboratuvarı açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, açılışa Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. A. Burak Dalan, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sina Ercan, Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Tıbbı Koordinatörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur ve Northwestern Üniversitesi Kadın Doğum Bölümü ABD Başkanı Prof. Dr. Serdar Bulun ile uzman doktorlar katıldı.

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erkut Attar, birçok hastanede klinik ve tüp bebek merkezinin içinde araştırma laboratuvarının bulunmadığına değinerek, şu bilgileri verdi:

"Amacımız burada aynı zamanda öğrencilere eğitim vermek. Onların bilgi ve becerilerini geliştirmek. Laboratuvarı klinik olarak da kullanacağız. Seçilmiş olgularda tüp bebek tedavisinde hücre kültürlerinden destek alacağız. Biz eğitime ve araştırmaya çok önem veriyoruz. Tüp bebek tedavisinde tekrarlayan başarısızlık yaşayan hastalar için hücre kültürü laboratuvarından faydalanacağız. Türkiye'de kadın doğum kliniklerine bütünleşmiş araştırma laboratuvarı pek bulunmuyor. Merkezle hem öğrencilerimizin eğitim kalitesinin daha da artması, hem uzman doktorlarımızın bilim insanı olarak yetişmesi, kendilerini geliştirmeleri ve moleküler seviyede araştırma yapmalarını hedefliyoruz."

İnsan vücudundaki dokularda bulunan hücreleri alarak laboratuvar ortamında besleyip, araştırma yapılacağını anlatan Attar, şunları kaydetti:

"Tüp bebek tedavisinde tekrarlayan başarısızlıklarda her şey normal olmasına rağmen bazen nedenini bilemiyoruz. Bazı hastalarda embriyo kalitesinde bozukluklar oluyor. Bu hastalara destek hücre kültürü çalışmasıyla tekrar şans vereceğiz. Diğer hedefimiz ise üreme sisteminin hücrelerini burada çoğaltıp, bu hücreler üzerinde de bilimsel çalışmaları yapmak."

Prof. Dr. Serdar Bulun da öğrencilerle video konferans üzerinden bir araya gelerek "tıp kariyeri" başlıklı bir söyleşi yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan: Başlarına gelecekleri biliyorlar mı?
Gündem

Başkan Erdoğan: Başlarına gelecekleri biliyorlar mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde konuştu...
Can Ataklı bile İmamoğlu’na isyan etti! “Sana bu yüzden oy verilmedi”
Siyaset

Can Ataklı bile İmamoğlu’na isyan etti! “Sana bu yüzden oy verilmedi”

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı hayallerine kendi yandaşları bile tepki göstermeye başladı. CHP’li ‘gazeteci’ Can Ata..
Türkiye'den
Dünya

Türkiye'den "Savaş sebebi" açıklamasına Yunanistan'dan küstah cevap

Türkiye'nin 'benzeri görülmemiş' tehditlerde bulunduğunu iddia eden Yunanistan Dışişleri Bakanlığı "Yunanistan'ın egemen haklarını hayata ge..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı