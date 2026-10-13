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Yaşam Ormanda keşif yaparken fark etti! Renkleriyle dikkat çeken nadir sülün o ilimizde görüntülendi
Yaşam

Ormanda keşif yaparken fark etti! Renkleriyle dikkat çeken nadir sülün o ilimizde görüntülendi

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Ormanda keşif yaparken fark etti! Renkleriyle dikkat çeken nadir sülün o ilimizde görüntülendi

Kastamonu’nun Abana ilçesinde ormanlık alanda keşif yapan doğa fotoğrafçısı Mehmet Şenol, nadir görülen sülünü doğal yaşam alanında görüntüledi.

Kastamonu’nun Abana ilçesinde doğa keşfine çıkan Mehmet Şenol, ormanlık alanda nadir rastlanan bir sülünle karşılaştı.

 

Biyolojik çeşitliliğin desteklenmesinde önemli yeri olan ve renkli kafa yapısıyla dikkati çeken sülün, ilçedeki ormanlık alanda keşif yapan doğa fotoğrafçısı Mehmet Şenol tarafından fark edilerek doğal yaşam alanında kayıt altına alındı.

 

Şenol, Türkiye'de daha önce 5 ilde görülen sülünün Kastamonu'da da görüntülenmesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Sülünlerin doğal yaşamın nadir türlerinden olduğunu vurgulayan Şenol, "Bu hayvanların doğaya ciddi katkıları var. Tarım alanlarında zarara yol açan, kene gibi sıkıntıya neden olabilecek böceklerle beslenerek doğal dengenin korunmasını sağlıyorlar." dedi.

 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Müdürlüğü tarafından sülün popülasyonunun artırılması için çalışma yapıldığını anlatan Şenol, "Kayıt altına aldığımız sülün de hayvanların buradaki varlığının çoğalmaya başladığını gösteriyor. Oldukça sevindirici bir gelişme." ifadesini kullandı.

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