Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Kültürü yüksek lisans programı açıldı

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi tarafından, Türk mutfak kültürüne katkı sağlamak amacıyla Gastronomi ve Mutfak Kültürü yüksek lisans programı açıldı.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversite, sınırları Türkiye coğrafyasını aşan Türk mutfak kültürüne katkı sağlamak amacıyla önemli bir adım daha attı.

Türk mutfak kültürünün derinlemesine incelenerek kayıt altına alınması, korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının yanı sıra sektörde rekabet edecek inovatif çalışmalara imza atılması hedefiyle Gastronomi ve Mutfak Kültürü yüksek lisans programı hayata geçirildi. Programa, bahar ve güz dönemlerinde, tezli ve tezsiz olmak üzere toplam 60 öğrenci kabul edilecek.

Türk mutfak kültürünün akademik bir ortamda öğrenilerek yeni araştırmalarla gün ışığına çıkarılmasını sağlayacak programla, kültürün temellerini ve geleneksel dokusunu koruyarak yenilikçi üretim yöntemleriyle yorumlamak isteyenlere bilimsel altyapı sunulması hedefleniyor.

Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan programın, mutfak kültürünün uluslararası alanda tanınmasına ve Türkiye'nin gastronomi turizminin gelişmesine katkı sağlaması da öngörülüyor.





- Çok çeşitli alanlarda çalışma olanağı







Yiyecek-içecek sektörünün gelişmesi için bilimsel ve teknolojik gelişmelerin anlaşılması ve uygulanabilmesi; gıda güvenliği için geleneksel olan yiyeceklerin ulusal ve global markete geliştirilerek tanıtılması gerekliliği gerçeğinden hareketle açılan yüksek lisans programında, inovatif çalışmaların gerçekleştirilmesi, öğrencilerin bilimsel alt yapı ile donatılması da hedefleniyor.

Gastronomi ve Mutfak Kültürü yüksek lisans programını tamamlayanların çok çeşitli alanlarda çalışma olanağı bulunuyor.

Programı tamamlayanlar, yemek kültürü alanında derinlemesine çalışmalar yapabilecek, "inovatif yiyecek ve içecek üretimine" yönelik çalışmalar yapan işletmelerin, büyük gıda şirketlerinin menü planlama, Ar-Ge ve üretim bölümlerinin kadrolarında yer alabilecek donanıma sahip olacak. Tezli programdan mezun olanlar dilerlerse akademik kariyer yolculuklarına devam edebilecek.

Gastronomi ve Mutfak Kültürü yüksek lisans programına, herhangi bir lisans eğitimini tamamlamış olanlar katılabilecek. Ancak gastronomi alanı dışından gelecek öğrencilerin iki dönem bilimsel hazırlık programına katılma zorunluluğu bulunuyor.