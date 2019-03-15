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Yeditepe Üniversitesi, diş hekimliği öğrencilerini ağırladı

Dünyanın pek çok ülkesinden diş hekimliği fakültesi öğrencileri "6. Uluslararası & 8. Ulusal Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Kulübü Kongresi" için Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde bir araya geldi- Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Kazazoğlu:- "Bugünün araştırmacıları yarının bilim insanları olacak. Bilim adamları arasındaki ilişkiler savaşları değil, barışı getirecek olan ilişkiler olacak. Çünkü onların dostlukları ülkelere fayda getirecek"

15 Mart 2019 Cuma 13:04
Yeditepe Üniversitesi, diş hekimliği öğrencilerini ağırladı

İSTANBUL (AA) – Dünyanın birçok ülkesinden diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin birbirinden iddialı bilimsel çalışmalarının sunulduğu, "6. Uluslararası & 8. Ulusal Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Kulübü (YUDSA) Kongresi" üniversitenin diş hekimliği fakültesinde gerçekleştirildi.

"6. Uluslararası & 8. Ulusal Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Kulübü (YUDSA) Kongresi", Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Fransa, Irak, İngiltere, İsviçre, Makedonya, Mısır, Sudan ve Türkiye'den yaklaşık 250 öğrencinin katılımı ile Yeditepe Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun da (TUBİTAK), destekçileri arasında yer aldığı bu yılki kongrenin açılış konuşmalarını Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Kazazoğlu, Yeditepe Üniversitesi Kurucu Başkanı Danışmanı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, YUDSA danışmanı Doç. Dr. Nilüfer Ersan yaptı.

Kazazoğlu programa ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılki kongrede 10 farklı ülkeden yaklaşık 250 öğrencinin katıldığını anımsatarak, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Öğrenci Kongresi araştırma günlerine katılan tüm diş hekimliği fakültesi öğrencilerini bir arada görmekten memnun olduğunu söyledi.

Türkiye'de araştırmaya karşı zafiyet olduğunu belirten Kazaz, "Biz bu problemin öğrencilerimizin öğrencilik yıllarında üstesinden gelmesini istiyoruz. Araştırmanın zevkini, tadını öğrencilere vermek istiyoruz. Bundan dolayı 8 yıl önce böyle bir organizasyona başladık. İlk 2 yıl ulusal bir organizasyon yaptık, daha sonrasında ise uluslararası bir arenaya taşıdık. Avrupa ülkelerinden de insanların bu kongreye gelmesini sağladık." diye konuştu.

- "Öğrencilerimizi dünya insanı yapmak istiyoruz"

Prof. Dr. Ender Kazazoğlu, uluslararası öğrenciler ile kendi öğrencilerini kaynaştırmak ve öğrencilerini dünya insanı yapmak istediklerini söyledi.

Kongre sayesinde hem kendi öğrencilerinin hem de yurt dışından gelen öğrencilerin araştırmalarını sunması arzu ettiklerini belirten Kazazoğlu, "Böylece araştırmanın tadına varmalarını ve birbirlerine sahip çıkmalarını istedik. Bugünün araştırmacıları yarının bilim insanları olacak. Bilim adamları arasındaki ilişkiler savaşları değil, barışı getirecek olan ilişkiler olacak. Çünkü onların dostlukları ülkelere fayda getirecek." şeklinde konuştu.

Kazazoğlu, 2020 yılında Avrupa Birliği Diş Hekimliği Öğrenci Komitesi toplantısının İstanbul’da gerçekleştirileceğini, kongrede daha fazla araştırmanın ve uluslararası insanın olacağını dile getirdi.

Kongre süresince konuşmacıların sadece araştırmalarını anlatmayacağını ifade eden Kazazoğlu, “Konuşmacılar, öğrencilere hayat hikayelerini ve başarı hikayelerini de anlatacak. Yarının araştırma sunumlarının sonunda kazananlar belirlenecek. Kazanan 3 kişiye para ödülü takdim edilecek." diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:04
  1. Prof. Dr. Ender Kazazoğlu
  2. Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Kulübü

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