Yeditepe Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alıyor
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 6 Öğretim Üyesi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Yeditepe Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23, 25 ve 26.maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacak.
BAŞVURU İŞLEMLERİ :
İlan Tarihi: 11.06.2021
Son Başvuru Tarihi: 25.06.2021
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