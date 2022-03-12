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Ekonomi Yeditepe Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Yeditepe Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 15:09:00 -
Yeditepe Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Yeditepe Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerinde açık bulunan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi  kadrolarına  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanununun  23.  ve  24.  maddelerine  ve  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacak.

İlan Tarihi               : 11.03.2022
Son Başvuru Tarihi: 25.03.2022

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların,

*  2547 sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,
*  Fotoğraflı özgeçmişlerini,
*  Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,
*  Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini,
*  Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı)
*  Erkek adayların askerlik durum belgelerini,
*  Bilimsel yayınlarını,
*  Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,
*  Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4  (Dört)  takım  dosyayı  (1  Adet  Hard-Copy  ve  3  adet  CD/USB  veya  4  adet  CD/USB olacak şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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