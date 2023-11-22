Yedikleri halta bakın! Böyle polis memuru olmaz olsun...
İstanbul Valiliği rüşvet verdiği tespit edilen 59 şahıs ile rüşvet aldığı tespit edilen 46 polisin yakalandığını duyurdu.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada İstanbul, Kocaeli, Bitlis, Muş, Gümüşhane ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 46 polisin rüşvet almaktan 59 şahsın da rüşvet vermekten yakalandığı belirtildi.
İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; "rüşvet almak/vermek" suçu ile ilgili yürütülen projeli ve teknik takipli operasyon kapsamında; 2022 ve 2023 senelerinde toplam 67 farklı eylemde, 62 şahsın rüşvet verdiği, 46 polis memurunun da rüşvet aldığının tespit edildiğini duyurdu.
46'sı polis!
Açıklamada, "Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlarda 59 sivil şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir. Bu kapsamda İstanbul, Kocaeli, Bitlis, Muş, Gümüşhane ve Şırnak'ta toplam 46 adrese baskın düzenlenmiş, eylemlere karıştıkları tespit edilen 46 polis memuru yakalanmıştır. Yakalanan şahısların emniyetteki işlemleri devam etmektedir" denildi.