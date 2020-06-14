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Aktüel

Yedikleri bitkiden zehirlenen şahısların tedavileri devam ediyor

Sivas Valisi Salih Ayhan, yedikleri yabani bitkiden zehirlenerek tedavi altına alınan 10 şahsı hastanede ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 20:43:21 -
Yedikleri bitkiden zehirlenen şahısların tedavileri devam ediyor

Sivas Valisi Salih Ayhan, yedikleri yabani bitkiden zehirlenerek tedavi altına alınan 10 şahsı hastanede ziyaret etti.


Geçtiğimiz gün merkeze bağlı Beypınar köyünde yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 10 kişi gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırılmıştı. Şahısların tedavileri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde devam ediyor. Sivas Valisi Salih Ayhan’da tedavileri devam eden aynı aileden 9 kişiyi ve 1 inşaat ustasını hastanede ziyaret etti. Vali Ayhan, hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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