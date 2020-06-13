  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yedikleri bitkiden zehirlenen 10 kişi tedavi altına alındı

Sivas’ta yedikleri yabani bitkiden yapılmış yemekten zehirlendikleri düşünülen 10 kişi kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 20:54:04 -
Yedikleri bitkiden zehirlenen 10 kişi tedavi altına alındı

Sivas’ta yedikleri yabani bitkiden yapılmış yemekten zehirlendikleri düşünülen 10 kişi kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Sivas’ta Merkez’e bağlı Beypınar köyünde yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 10 kişi gıda zehirlenmesi şüphesi ile ambulanslarla Sivas Numune ve Cumhuriyet Üniversitesi Hastanelerine kaldırıldı. İkisi çocuk 10 kişiden 4’ü üniversite hastanesine kaldırırken Numune Hastanesi’ne kaldırılan 7 kişiden durumu ağırlaşan 3 kişi de Üniversite Hastanesi’ne sevk edildi. Yedikleri Tellice bitkisinden zehirlendiği düşünülen Ö.K., D.K., F.K., A.K., H.K., B.K., G.K., Ş.G., G.K. ve S.K.’nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Doğadan toplayarak yedikleri Tellice bitkisine tarım ilacı bulaşmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı