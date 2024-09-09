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Yerel Yediği ceza dudak uçuklatır! Akaryakıt istasyonunda drift attı
Yerel

Yediği ceza dudak uçuklatır! Akaryakıt istasyonunda drift attı

Yeniakit Publisher
2024-09-09 15:06:00 - 2024-09-09 15:06:50

Malatya'da bir akaryakıt istasyonunda yakıt altıktan sonra drift atan sürücü polisin takibi sonrası yakalandı. Aracı trafikten men edilen sürücüye 58 bin 877 TL trafik cezası kesildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Altın Kayısı Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda drift atan Fiat Tofaş marka araç sürücüsü güvenlik kameralarına yansıdı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu araç sürücüsü kısa sürede yakalandı. Araç sürücüsü A.B. isimli şahsa toplamda 58 bin 877 TL idari para cezası uygulanırken araç ise trafikten men edildi.

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