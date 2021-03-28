  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yedi tepeli şehirde dolunay bir başka güzel
Gündem

Yedi tepeli şehirde dolunay bir başka güzel

İstanbul'da ortaya çıkan dolunay kartpostallık görüntüler ortaya çıkırdı.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 22:34:00 -
Yedi tepeli şehirde dolunay bir başka güzel

İki kıtayı birleştiren kadim ve güzel şehir İstanbul... Kalabalığı, trafiği, yaşam mücadelesinin yanında Boğaz'ıyla, Haliç'iyle, Galata'sıyla manzarası enfes tepeleriyle dünyanın en güzel şehirlerinden biri.

Dolunay mest etti

Bütün bu güzelliklerinin İstanbul, dolunay gecelerinde bir başka oluyor.

Bugün akşam saatlerinde şehrin muhtelif yerlerinden dolunayı izleyenler yine mest oldu.

Özellikle ayın Galata Kulesi ile birleştiği anlar nefes kesti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekonomi

"Düşüş kaçınılmaz" deyip açıkladı! Dolar ve altını olanlar dikkat

Milliyet yazarı Zeynep Aktaş bugünkü köşesinde "Risk algısının yükseldiği dönemlerde borsada genel düşüşler kaçınılmazdır. Bununla birlikte ..
Emekli general hedef gösterdi, yazarımızı linç etmeye kalkıştılar
Gündem

Emekli general hedef gösterdi, yazarımızı linç etmeye kalkıştılar

Yeni Akit Gazetesi yazarı ve Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarına giriş koşullar..
Masumlar Apartmanı geçmişe dönüyor! Seyirci ters köşe olacak
Medya

Masumlar Apartmanı geçmişe dönüyor! Seyirci ters köşe olacak

TRT1 ekranında izleyicilerle Salı akşamları buluşmaya devam eden Masumlar Apartmanı dizisinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Dizinin 27 bölümü..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay