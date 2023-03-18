Yedi Başak Derneği Ramazan kampanyası çalışmalarına başladı

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için insani yardım çalışmalarına başladı.

Yılın en bereketli ayı olan Ramazan ayında “Türkiye İçin Dayanışma Vakti” sloganıyla yola çıkan Yedi Başak, depremin ilk gününden bu yana sürdürdüğü acil yardım bağışlarını Ramazan ayında da dünyadaki kriz bölgelerinde ve ülkemizin geçtiği bu zor günlerde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

“Paylaşmak iyiliğin çoğalmasına vesiledir.” diyen Yedi Başak Derneği iftar ve sahur yemekleri ile yüzleri güldürürken zekât, fitre, fidye bağışlarınızı asgari geçim düzeyinin altında olan ve acil yardıma ihtiyacı olan bireylere dağıtıyor. Bunun yanında yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet ve bayram harçlığı bağışlarınızı ulaştırılması için alan el ile veren el arasında gönül köprüsü olmaya devam ediyor.

İhtiyaç sahiplerine ulaşmak için https://yedibasak.org.tr adresini ziyaret edebilir, detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

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