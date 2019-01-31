Yedek üyeydi... HDP'li isim tutuklandı!
Samsun'da gözaltına alınan HDP Parti Meclisi Yedek Üyesi Seçkin Kır, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.31 Ocak 2019 Perşembe 12:35
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı olan HDP Parti Meclisi Yedek Üyesi Seçkin Kır'ın bulunması için çalışma başlattı.
Ekipler, hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan Kır'ı, İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi İstiklal Caddesi'nde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kır, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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