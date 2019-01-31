Yedek üyeydi... HDP'li isim tutuklandı! Samsun'da gözaltına alınan HDP Parti Meclisi Yedek Üyesi Seçkin Kır, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı olan HDP Parti Meclisi Yedek Üyesi Seçkin Kır'ın bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan Kır'ı, İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi İstiklal Caddesi'nde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kır, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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