Yed-i emindeki araçların geliri EYT’yi karşılar

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Ayasofya Camii hakkında yıllar önce açıklamada bulunan merhum üstad Kadir Mısıroğlu, “Sen Ayasofya’yı aç Ahkâm-ı Şer’iyye’yi merî kıl! Bakarsın bir yerden petrol fışkırır Allah sana yardım eder” demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin kararının üzerinden fazla zaman geçmeden Karadeniz’de 540 milyar metreküp doğalgaz bulunmuş, Türkiye’nin her yerinde onlarca eski petrol kuyusundan petrol fışkırmaya başlamıştı.

Aranan kaynak bulundu

Erdoğan’ın EYT’li 2 milyon 250 bin çalışanın emekli olmasının yolunu açmasıyla birlikte ise, ortaya çıkan 150 milyar liralık maliyetin, yed-i emin otoparklarında yatan araçlardan tek kalemde karşılanabileceği yeni bir imkan ortaya çıktı. Konuya ilişkin Akit’e özel açıklamada bulunan Ankara Yed-i Emin Otoparkçılar ve Çekici İşletmeleri Dernek Başkanı Rasim Uluç, şunları söyledi: “İcra dairelerinin şahıs alacakları, vergi daireleri, SGK, Milli Emlak ve diğer kamu kuruluşlarının alacakları nedeniyle haciz konulan araçlardan yakalama emri bulunanlar, kolluk kuvvetlerince yakalanarak yed-i emin otoparklarına çekilmektedir. Ülke genelinde yediemin otoparklarında yaklaşık 900 bin araç olduğu tahmin edilmektedir. Bu araçların bir kısmı ömrünü tamamlamış ve hurdaya çıkmış durumda olup, 900 bin araçtan 300 binin 20 yaş üstü olduğu ve bunların ortalama 1,5 ton olduğu düşünülürse, 450 bin ton hurdadan 4,5 milyar TL kaynak sağlanacaktır.

120 milyar lira kaynak

Satılabilir durumda olan yaklaşık 600 bin aracın ortalama 200 bin TL’den seri bir şekilde bekletilmeden satılması halinde 120 milyar TL ekonomiye kazandırılmış olacaktır. Araçların yeniden trafiğe çıkması için yapılacak masraflar ile devletin alacağı birikmiş Motorlu Taşıtlar Vergisi ve otopark yed-i emin ücretlerinden alınacak KDV ve gelir vergisi de üzerine konulduğunda EYT’den devletimizin üstlendiği 150 milyar lirayı aşan bir kaynak tek kalemde elde edilmiş olacaktır. Otoparklardaki hacizli araçlardan satılabilir durumdakilerin, Bakanlıklar arasında yapılacak bir yazışma ile 1 yıl içinde satılamayan araçların, Ticaret Bakanlığı’nın TASİŞ sisteminden satılması, 20 yaş üstü araçların ise üzerindeki tüm takdiyatların kaldırılarak kilo bazında Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’na satılması halinde milli ve yerli ekonomiye yılda en az 1.5 milyar dolar katkı sağlanacaktır.”

Milli servet çürüyor!

Uzun yıllardır otoparkta çürümeye terk edilen bir aracın dosyasından örnek veren Uluç, şunları anlattı: “15.07.1999 tarihinde 1992 model Opel marka araç kolluk kuvvetleri tarafından Ankara 23 İcra 98/3174 sayılı yazı ve Kavaklıdere Vergi Dairesi’nin 14.04.1999 tarih ve 2313 sayılı yazılarına istinaden yakalanarak otoparka çekilmiş olup, 21.07.1999 tarihinde 23 İcra Dairesi tarafından Fiili Haczi yapılmış ve günümüze kadar geçen 23 sene zarfında satılmamıştır. Bu ve bunun gibi yüz binlerce araç emin otoparklarda çürümeye terk edilmiş durumdadır.”