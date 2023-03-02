Yed-i emin otoparklarında 100 milyarlık kaynak var

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Akit’in 1 Ocak 2023 tarihinde “Yed-i emindeki araçlar EYT’yi karşılar” başlığıyla gündeme getirdiği yed-i emin otoparklarında yatan araçların ekonomiye kazandırılabileceğine ilişkin haber, kamuoyunda büyük ses getirmiş, günlerce konuşulmuştu. akit’e bilgi veren Ankara Yed-i Emin Otoparkçılar ve Çekici İşletmeleri Dernek Başkanı Rasim Uluç, bu imkanın Kahramanmaraş merkezli depremlerle büyük yıkım yaşayan 11 ilin yeniden inşası için de büyük şans olduğunu kaydetti.

akit’te yayınlanan ilk haber sonrasında üst düzey yetkililerin kendileriyle temas kurduğunu anlatan Uluç, “Hazırlıklar sürerken deprem felaketi yaşandı. Cumhurbaşkanımızın 1 yıl içinde kalıcı konutların yapılması talimatıyla devlet mekanizması büyük bir çalışma içine girdi. Biz de otoparklarda yatan 1 milyon araç için yeniden bir çalışma yaptık. Özel bir yasal düzenlemeyle, otoparklardaki araçların süratle satışı gerçekleştirilirse 214.5 milyar liralık bir kaynak ortaya çıkar. Türkiye genelindeki tüm yed-i emin otoparkçılar ve çekiciler hazırız, talimat bekliyoruz” dedi.

600 bin lira maliyetle 183 bin konut yapılabilir!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde konutların 105 metrekare olacağını belirtmişti. 11 Şubat 2023’te Resmî Gazete’de yayınlanan “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri”ne göre “Apartman tipi konutların” metrekare birim maliyeti 6 bin 825 TL. Bu durumda 105 metrekare bir konutun inşaat maliyeti 716 bin 625 TL çıkıyor. Bu birim hesapla 450 bin konutun toplam maliyeti ise 322 milyar 481 milyon lira oluyor. İnşaat malzemecileri, birim maliyetleri düşürebileceklerini duyurmuştu. Dolayısıyla, bir evin maliyetinin, 600 bin liraya kadar düşürülmesi bekleniyor. Maliyetin 600 bin civarında olması halinde ise deprem bölgesindeki tüm konutların maliyeti 270 milyar liraya geliyor. Devlet, yed-i emin otoparklarında yatan araçların satışından 110 milyar lira gelir elde etmesi halinde, kalıcı konutların 183 bin gibi büyük bir kısmı buradan karşılanabilir.

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